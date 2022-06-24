Чим зайняти українських дітей улітку: табори в Празі та Чехії

Влітку у Чехії працюватимуть як міські денні табори, так і виїзні з довгими змінами, де діти знаходимуться цілодобово. Але спільна мета таборів – зробити так, щоб українські діти якнайшвидше інтегрувалися до чеського середовища. Табори пропонують заняття спортом, вивчення чеської мови, прекрасний настрій та атмосферу.

Літні табори у Празі

«Věda nás baví»

Дитячий центр «Věda nás baví» за підтримки Міністерства освіти юнацтва та спорту Чехії відкриває адаптаційний табір для українських школярів. Для дітей підготовлена цікава програма з розвиваючими та спортивними іграми, a також науковими експериментами. Про дітей потурбуються два педагоги, один із яких володіє достатнім рівнем української мови.

Foto: Архів табору (Фейсбук). Афіша табору для дітей.

Вік: 3-15 років.

Розклад: з 8.00 до 12.00 або з 12:30 до 16:30.

Термін: з 18.7 до 22.7.

Вартість: безкоштовно.

Місце проведення: Školní 700, 147 00 Praha 4.

Повна інформація за посиланням.

« Світло »

Громадський центр «Світло» підготував для українських дітей міські табори у центрі Праги. У програмі – вивчення чеської та англійської мов, музично-розважальні програми, заходи на свіжому повітрі (відвідування музею та зоопарку, рухливі ігри, вистави).

Вік: 6-11 років.

Розклад: з 8.30 до 17.00.

Терміни: з 11.7 до 15. 7 (перша зміна), з 18.7 до 22. 7 (друга зміна), з 25.7 до 29. 7 (третя зміна), з 1.8 до 5. 8 (четверта зміна), з 8.8 до 12. 8 (п’ята зміна), з 15.8 до 19. 8. (шоста зміна), з 22.8 до 26. 8 (сьома зміна).

Повна інформація за посиланням.

Для реєстрації дитини потрібно надати паспорт або свідоцтво про її народження, візу тимчасового захисту та страховий поліс.

«Softballový klub Joudrs Praha»

«Softballový klub Joudrs Praha» організовує для українських дітей денні міські табори, орієнтовані на спорт та творчість. Табори проходитимуть у дві зміни, кількість дітей обмежена (12 дітей у кожну зміну).

Вік: 4-11 років.

Розклад: з 8.00 до 17.00.

Терміни: з 25.7 до 29. 7 (перша зміна), з 15.7 до 19. 8 (друга зміна).

« CleverKids »

Дитячий центр «CleverKids» пропонує українським дітям приєднатися до міського адаптаційного табору з унікальною інтеграційною програмою «New Czech School». За десять днів перебування у таборі дитина отримає фундамент для гармонійного та спокійного початку навчання у чеській школі.

Вік: 8-12 років.

Розклад: з 8.00 до 12.00.

Термін: з 27.6 до 8.7.

Місце проведення: Holečkova 39, Praha 5.

« Горні Почернице »

Якщо ваша дитина має художній талант, будинок дітей та молоді «Горні Почернице» запрошує її до міського табору. У програмі – похід до Празького планетарію, створення як мінімум двох різних виробів. У останній день табору для батьків буде організовано виставку дитячих робіт, які маленькі митці створять протягом тижня.

Вік: 6-11 років.

Розклад: з 8.00 до 16.00.

Термін: з 4.7 до 8.7.

Вартість: 850 крон.

Місце проведення: Ratibořická 1899/32 Praha 20, Horní Počernice, 193 00.

Повна інформація за посиланням.

Будинок дітей та юнацтва Праги

Будинок дітей та юнацтва Праги попіклувався і про молодших дітлахів з України. У мальовничому містечку Вржесніку (Vřesník) біля Гумполця для них працюватиме міський табір. За дітками наглядатимуть українські вчителі та викладач із будинку дітей та юнацтва.

Вік: 5-7 років.

Термін: з 20.08 до 27.08.

Вартість: безкоштовно за умови внесення депозиту розміром 1000 крон, який буде повернений в останній день перебування в таборі.

Контакт: fialova@ddmpraha.cz.

Повна інформація за посиланням.

Церква Христа Спасителя

Церква Христа Спасителя запрошує підлітків та молодь до виїзного англомовного спортивного табору. У програмі – шість днів активного спілкування англійською з носіями мови, спортивні заходи, нові знайомства, проживання в живописному комплексі готелю «America» у місті Велке-Мезиржичі (Velké Meziříčí).

Вік: 13-18 років.

Термін: з 3.7 по 9.7.

Вартість: для біженців з України – 150 крон.

Національний парк «Крконоші»

Міська частина Праги 10 запрошує українських дітей із візою толерованого перебування до мовного табору в національному парку «Крконоші». Вранці на дітей чекають заняття з чеської мови, вдень та ввечері вони гратимуться та в ігровій формі знайомитимуться чеською. Кожен день буде присвячений одному із чеських свят.

Вік: 6-15 років.

Розклад: з 8.00 до 16.00.

Терміни: перший тур – з 15.8 до 21.8, другий – з 21.8 до 27.8.

Вартість: батьківський внесок становить 500 крон, інші витрати покриває Міська частина Праги 10. У вартість входить сплата за проїзд автобусом та потягом, проживання з харчуванням, уроки чеської мови та розважальна програма.

Місце проведення: гірський готель «Десятка» на Чорній горі в Крконошах, Horská 145, Janské Lázně.

Літні табори поза Прагою

Чеське Будейовице

Дитячий табір для дітей з України у місті Чеське Будейовице. Вожатими будуть педагог і психолог з України.

Вік: 5-14 років.

Розклад: з 8.00 до 16.00.

Терміни: з 4.7 до 8.7 (для дітей 5–7 років); з 1.8 до 5.8 (для дітей 8–10 років); з 8.8 до 12.8 (для дітей 11–14 років).

Вартість: 500 крон, які включають витрати на харчування, навчальну та розважальну програми, матеріали для робіт.

Контакт: helena.galushka@sasmcb.cz.

Якщо ви хочете записати дитину до літнього табору, потрібно заповнити форму і з вами обов’язково зв’яжуться.

Кількість місць обмежена.

«Таємниця казок» у місті Тетін

Літній дитячий табір «Таємниця казок» у місті Тетін.

Foto: Фейсбук організаторів табору. Запрошення до дитячого табору від організаторів.

Вік: 4-8 років.

Розклад: з 8.00 до 16:30.

Термін: з 25.7 до 29.7.

Вартість: безкоштовно.

Контакт: tana.ksandrova@gmail.com.

Місце проведення: Центр святої Людмили, Hradní 308, Tetín.

Пардубіце

Денний табір для українських дітей у місті Пардубіце запрошує дітей на святковий тиждень. У програмі – веселі ігри, спорт і подорожі.

Вік: 7-12 років.

Розклад: з 8.00 до 16.00.

Термін: з 25.7 до 29.7.

Вартість: 500 крон. Для українських дітей з візою толерованого перебування сплачений внесок буде повернено після закінчення табору.