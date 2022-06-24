Чим зайняти українських дітей улітку: табори в Празі та Чехії

Článek
Влітку у Чехії працюватимуть як міські денні табори, так і виїзні з довгими змінами, де діти знаходимуться цілодобово. Але спільна мета таборів – зробити так, щоб українські діти якнайшвидше інтегрувалися до чеського середовища. Табори пропонують заняття спортом, вивчення чеської мови, прекрасний настрій та атмосферу.
Літні табори у Празі
- «Věda nás baví»
Дитячий центр «Věda nás baví» за підтримки Міністерства освіти юнацтва та спорту Чехії відкриває адаптаційний табір для українських школярів. Для дітей підготовлена цікава програма з розвиваючими та спортивними іграми, a також науковими експериментами. Про дітей потурбуються два педагоги, один із яких володіє достатнім рівнем української мови.
Вік: 3-15 років.
Розклад: з 8.00 до 12.00 або з 12:30 до 16:30.
Термін: з 18.7 до 22.7.
Вартість: безкоштовно.
Місце проведення: Školní 700, 147 00 Praha 4.
- «Світло»
Громадський центр «Світло» підготував для українських дітей міські табори у центрі Праги. У програмі – вивчення чеської та англійської мов, музично-розважальні програми, заходи на свіжому повітрі (відвідування музею та зоопарку, рухливі ігри, вистави).
Вік: 6-11 років.
Розклад: з 8.30 до 17.00.
Терміни: з 11.7 до 15. 7 (перша зміна), з 18.7 до 22. 7 (друга зміна), з 25.7 до 29. 7 (третя зміна), з 1.8 до 5. 8 (четверта зміна), з 8.8 до 12. 8 (п’ята зміна), з 15.8 до 19. 8. (шоста зміна), з 22.8 до 26. 8 (сьома зміна).
Для реєстрації дитини потрібно надати паспорт або свідоцтво про її народження, візу тимчасового захисту та страховий поліс.
- «Softballový klub Joudrs Praha»
«Softballový klub Joudrs Praha» організовує для українських дітей денні міські табори, орієнтовані на спорт та творчість. Табори проходитимуть у дві зміни, кількість дітей обмежена (12 дітей у кожну зміну).
Вік: 4-11 років.
Розклад: з 8.00 до 17.00.
Терміни: з 25.7 до 29. 7 (перша зміна), з 15.7 до 19. 8 (друга зміна).
Контакт: zuzana.stronerova@joudrs.cz.
- «CleverKids»
Дитячий центр «CleverKids» пропонує українським дітям приєднатися до міського адаптаційного табору з унікальною інтеграційною програмою «New Czech School». За десять днів перебування у таборі дитина отримає фундамент для гармонійного та спокійного початку навчання у чеській школі.
Вік: 8-12 років.
Розклад: з 8.00 до 12.00.
Термін: з 27.6 до 8.7.
Місце проведення: Holečkova 39, Praha 5.
Контакти: cleverkidspraha@gmail.com.
- «Горні Почернице»
Якщо ваша дитина має художній талант, будинок дітей та молоді «Горні Почернице» запрошує її до міського табору. У програмі – похід до Празького планетарію, створення як мінімум двох різних виробів. У останній день табору для батьків буде організовано виставку дитячих робіт, які маленькі митці створять протягом тижня.
Вік: 6-11 років.
Розклад: з 8.00 до 16.00.
Термін: з 4.7 до 8.7.
Вартість: 850 крон.
Місце проведення: Ratibořická 1899/32 Praha 20, Horní Počernice, 193 00.
- Будинок дітей та юнацтва Праги
Будинок дітей та юнацтва Праги попіклувався і про молодших дітлахів з України. У мальовничому містечку Вржесніку (Vřesník) біля Гумполця для них працюватиме міський табір. За дітками наглядатимуть українські вчителі та викладач із будинку дітей та юнацтва.
Вік: 5-7 років.
Термін: з 20.08 до 27.08.
Вартість: безкоштовно за умови внесення депозиту розміром 1000 крон, який буде повернений в останній день перебування в таборі.
Контакт: fialova@ddmpraha.cz.
- Церква Христа Спасителя
Церква Христа Спасителя запрошує підлітків та молодь до виїзного англомовного спортивного табору. У програмі – шість днів активного спілкування англійською з носіями мови, спортивні заходи, нові знайомства, проживання в живописному комплексі готелю «America» у місті Велке-Мезиржичі (Velké Meziříčí).
Вік: 13-18 років.
Термін: з 3.7 по 9.7.
Вартість: для біженців з України – 150 крон.
Контакти: info@xxi.cz.
- Національний парк «Крконоші»
Міська частина Праги 10 запрошує українських дітей із візою толерованого перебування до мовного табору в національному парку «Крконоші». Вранці на дітей чекають заняття з чеської мови, вдень та ввечері вони гратимуться та в ігровій формі знайомитимуться чеською. Кожен день буде присвячений одному із чеських свят.
Вік: 6-15 років.
Розклад: з 8.00 до 16.00.
Терміни: перший тур – з 15.8 до 21.8, другий – з 21.8 до 27.8.
Вартість: батьківський внесок становить 500 крон, інші витрати покриває Міська частина Праги 10. У вартість входить сплата за проїзд автобусом та потягом, проживання з харчуванням, уроки чеської мови та розважальна програма.
Місце проведення: гірський готель «Десятка» на Чорній горі в Крконошах, Horská 145, Janské Lázně.
Контакти: olga.zakharkiv@praha10.cz.
Літні табори поза Прагою
- Чеське Будейовице
Дитячий табір для дітей з України у місті Чеське Будейовице. Вожатими будуть педагог і психолог з України.
Вік: 5-14 років.
Розклад: з 8.00 до 16.00.
Терміни: з 4.7 до 8.7 (для дітей 5–7 років); з 1.8 до 5.8 (для дітей 8–10 років); з 8.8 до 12.8 (для дітей 11–14 років).
Вартість: 500 крон, які включають витрати на харчування, навчальну та розважальну програми, матеріали для робіт.
Контакт: helena.galushka@sasmcb.cz.
Якщо ви хочете записати дитину до літнього табору, потрібно заповнити форму і з вами обов’язково зв’яжуться.
Кількість місць обмежена.
- «Таємниця казок» у місті Тетін
Літній дитячий табір «Таємниця казок» у місті Тетін.
Вік: 4-8 років.
Розклад: з 8.00 до 16:30.
Термін: з 25.7 до 29.7.
Вартість: безкоштовно.
Контакт: tana.ksandrova@gmail.com.
Місце проведення: Центр святої Людмили, Hradní 308, Tetín.
- Пардубіце
Денний табір для українських дітей у місті Пардубіце запрошує дітей на святковий тиждень. У програмі – веселі ігри, спорт і подорожі.
Вік: 7-12 років.
Розклад: з 8.00 до 16.00.
Термін: з 25.7 до 29.7.
Вартість: 500 крон. Для українських дітей з візою толерованого перебування сплачений внесок буде повернено після закінчення табору.
Контакт: mmkalvach@seznam.cz.
Місце проведення: Арча – Братська церква, Lonkova 512, Pardubice.