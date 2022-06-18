Сезон замків розпочався! Насолодіться неординарними спорудами та виставками

Для початку хочемо попередити: Інститут національних пам'яток повідомив, що вартість входу до замків і фортець збільшиться на 30 крон. Однак квиток для дітей для підлітків коштуватиме дешевше.

Замок Йезержі (Jezeří)

На перший погляд це непомітний замок неподалік міста Литвинов в Устецькому регіоні. Раніше він був перлиною Рудних гір (Krušné hory), але після комунізму, коли він став базою армії та інших установ, його блиск трохи схлинув. Але нині, після кількох реконструкцій, замок знову стає популярним, тому ми рекомендуємо відвідати його, доки тут не утворилися натовпи. Побачити варто зокрема підвал із привидами або знамениту кімнату алхіміків. Цього року також завершився ремонт театральної зали, де колись звучала, наприклад, Симфонія №3 знаменитого композитора Бетховена.

Foto: Mapy.cz, Seznam Zprávy Замок Йезержі.

Замок Фрідлант (Frýdlant)

У 13 столітті біля садиби в Устецькому регіоні з'явився готичний замковий палац, а протягом століть інші власники перетворили його на ренесансний замок. Цього літа ви можете насолодитися цією перлиною Північної Чехії в рамках двох основних екскурсійних маршрутів – Фрідлантський замок і Фрідлантський палац. У першому ви побачите склад зброї, бенкетну та лицарську зали, а у другому – обладнані дизайнерські приміщення, зокрема замкову ванну кімнату та кухню.

Foto: Mapy.cz, Seznam Zprávy Замок Фрідлант.

Замок Червене Поржичі (Červené Poříčí)

Замок Червене Поржичі, побудований у стилі саксонського ренесансу, розташований в однойменному селі у Пльзенському регіоні. Цього року сюди справді варто поїхати, адже тут завершили ремонт будівлі на території перед замком. Крім того, тут проходитиме виставка, яка розповідатиме про молодих дворян у 19 столітті. Інтер’єри будівлі, відомої своєю невимушеною, не дуже показною, але витонченою красою, відзначаються низкою фресок, розписів та орнаментального оздоблення.

Foto: Mapy.cz, Seznam Zprávy Замок у стилі ренесанс знаходиться в районі Клатови (Klatovy).

Замок Намешть-над-Ославоу (Náměšť nad Oslavou)

Спочатку замок Намешть був фортецею, але у другій половині 16 століття моравські господарі з Жеротіна перебудували його в чудовий особняк епохи Відродження. Замок із гарною каплицею та бібліотекою відзначається своїм екстер'єром, включно з переднім двором. В рамках оглядових екскурсій гості зможуть відвідати нову більярдну залу, де раніше розважалася шляхта, а також завітати на виставку «Історії, написані вовною та шовком», під час якої ви дізнаєтесь про виготовлення цих матеріалів і багато цікавого.

Foto: Mapy.cz, Seznam Zprávy Замок Намешть-над-Ославоу.

Замок Угерчіце (Uherčice)

У будівництві та стилізації замку у 16 столітті брали участь відомі італійські архітектори та художники. Сьогодні тут розташований великий ренесансний комплекс з елементами в стилі бароко, а також сади, французький парк зі штучними руїнами замку та англійським парком. На початку квітня цього року у північному крилі замку відкривається абсолютно новий екскурсійний маршрут. Тут ви зможете відвідати відремонтовані приватні приміщення, зокрема бенкетну залу.