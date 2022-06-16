Остерігайтеся банківського шахрайства. Історія українки Людмили

Після прибуття до Чехії українка Людмила, як і більшість новоприбулих біженців, одразу ж відкрила банківський рахунок. Незадовго після цього їй зателефонували працівники «Райффайзен Банку» та попередили, що на її ім'я хтось намагається взяти кредит на суму сто тисяч крон. Як виявилося згодом, це були не працівники банку, а справжні аферисти.

«Вони говорили російською. Спочатку я не звернула на це уваги. Крім того, вони надіслали мені повідомлення, що моя система безпеки знаходиться під загрозою», – розповіла українка виданню Seznam Zprávy.

Жінка одразу ж звернулася до банку, де їй сказали, що якщо вона відкривала рахунок у відділенні, а не онлайн, їй не варто переживати, а з її грошима все гаразд. Однак на цьому історія не закінчилася.

За місяць їй зателефонували знову. Аферисти дотримувалися подібного сценарію – загрози про кредит і виманювання даних. «Це був інший номер, але ті ж самі люди, я добре пам'ятаю їхні голоси», – згадує Людмила.

«На жаль, під впливом поганого самопочуття я надиктувала їм всі реквізити – номер картки і тризначний код на її зворотному боці. Вони сказали, що на телефон прийде спеціальний код, який потрібно підтвердити. Так я і зробила», – зізналася вона.

Так, шахраї заблокували карту Людмили, а пізніше зняли з неї кошти – зробили платіж в якомусь магазині на суму 480 євро. Проте про це жінка дізналася вже пізніше.

«Я попросила доньку, аби вона зняла гроші з картки. Але банкомат написав, що на рахунку недостатньо коштів», – розповідає Людмила. Вона додає, що доньці все ж вдалося їх зняти, але лише 1600 крон.

Коли ж українка знову звернулася за допомогою до банку, працівники зазначили, що на її рахунку утворився мінус – саме цих 1600 крон – і вона має його сплатити.

Що таке вішинг? Вішинг – телефонне шахрайство, пов'язане з виманюванням реквізитів банківських карток або іншої особистої інформації. Є найпоширенішим способом крадіжки коштів із рахунків громадян.

Перипетії тривали й далі. Засмучена і спантеличена, жінка звернулася до місцевого відділення поліції, проте заяву у неї приймати відмовилися через незнання чеської, адже для її подання потрібен перекладач. На нього їй довелося чекати кілька днів.

«Заяву оформлювали три години. В поліції мені сказали, що якщо вони і знайдуть цього шахрая, то ніхто не гарантує мені повернення коштів», – розповідає Людмила, додаючи, що після цього з нею ніхто не зв’язувався. Припинилися і дзвінки від аферистів.

Мінус на картці жінці все ж довелося погасити з власної кишені.

Банки ніколи не вимагають даних по телефону

Про телефонне шахрайство розповідають і працівники банку.

«Російський вішинг нині дійсно активно працює. Аферисти найчастіше видають себе за поліцейських чи банкірів. Наприклад, вони кажуть клієнту, що хтось намагається взяти на них кредит і починають виманювати PIN-коди та подібну конфіденційну інформацію. Банк ніколи не робитиме цього, тому клієнти не мають розголошувати такі дані», – розповіла виданню Seznam Zprávy речниця «Райффайзен Банку» Тереза Кайзершотова.

За її словами, біженцям з України також надіслали попереджувальне SMS, щоб вони нікому не повідомляли свої особисті дані.

Як запобігти шахрайству?

Поліція Чехії зазначає, що останнім часом махінації з банківськими картками стають дедалі частішими і попереджає: Не повідомляйте нікому свої особисті дані та будьте уважними.