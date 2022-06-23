Цьогорічний червень стане історичним. За даними метеорологів, у неділю у селищі Ржежі, що недалеко від Праги, температура становила рівно 39 градусів за Цельсієм, що перевершило попередній рекорд з червня 2019 року. Як зазначає засновник порталу «Факти про клімат» Ондраш Пршібила, необхідно готуватися до того, що наступні літа ставатимуть дедалі теплішими. Те, що ми зараз вважаємо спекотною погодою, запам’ятається як холодніший клімат.

Взимку тепло, влітку спекотно

«Це літо, ймовірно, буде одним із холодніших, тому що у світі теплішає, і поки ми додаватимемо до атмосфери парникові гази, ставатиме лише спекотніше», – пояснює Пршібила. «Найоптимістичніші сценарії – якби нам вдалося припинити спалювання викопного палива десь до 2050 року – призвели б до потепління приблизно на 0,3 градусів за Цельсієм у всьому світі та приблизно на 0,6 градусів у Чехії».

За словами експерта з клімату, недільна температура у селищі Ржежі була приблизно на 15 градусів вище, ніж мала бути. Точніше він каже: середня температура червня у період, коли наші батьки росли в цьому ж регіоні, була на 15 градусів нижче, ніж минулими вихідними.