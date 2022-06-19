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Як вам живеться у Чехії? Чотири відповіді від Оксани

Наталія Драган
Foto: З архіву Оксани.

Миколаївка Оксана.

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16:00

Видання Seznam Zprávy запитало біженців з України про життя в Чехії. Ми поцікавилися, зокрема, їхніми планами на майбутнє та враженнями від перебування в новій країні. Їхні відповіді публікуємо в нашому опитуванні.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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З Миколаєва до Праги Оксана з молодшим сином приїхали у березні. «Прага зустріла нас добре. Я дуже люблю це місто, і щороку приїжджала сюди на новорічні канікули», – розповідає українка, яка дякує Чехії за матеріальну і моральну допомогу.

  • Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Усе залежить від ситуації в Україні та від того, чи зможу я знайти роботу в Празі.

  • Чи вчите ви чеську?

Вчу, але дуже повільно. Я не розумію, чому в Празі немає безкоштовних мовних курсів, які б давали біженцям можливість опанувати мову на достатньому рівні для працевлаштування за фахом. Усі вакансії передбачають знання чеської на рівні В1.

  • Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

У Миколаєві я працювала бухгалтером-фінансистом. У Празі хотіла б працювати за фахом, але розумію, що мої шанси дуже мізерні. Тому що, як я вже говорила, не володію мовою на достатньому рівні та не знаю чеського податкового законодавства. Але я вже знайшла курси з бухгалтерського обліку.

  • Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

Мені, мабуть, було легше ніж іншим біженцям, тому що в Празі вчиться мій старший син. І поки ми з меншим їхали до Чехії, нам уже знайшли житло.

Молодший син ходить до чеської школи. Йому дуже подобається вчитися там – атмосфера чудова!

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