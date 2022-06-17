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ZprávyУкраїнські новиниЯк вам живеться у Чехії? Чотири відповіді від Олени

Як вам живеться у Чехії? Чотири відповіді від Олени

Наталія Драган, Дарина Дзюба
Foto: З архіву Олени Остапчук.

Українка Олена Остапчук.

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12:00

Видання Seznam Zprávy запитало біженців з України про життя в Чехії. Ми поцікавилися, зокрема, їхніми планами на майбутнє та враженнями від перебування в новій країні. Їхні відповіді публікуємо в нашому опитуванні.

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  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Ужгородка Олена Остапчук із двома маленькими дітками приїхала до Праги першого березня. В Україні Олена працювала тележурналісткою.

  • Чи плануєте ви залишитися в Чехії?

Я ще не вирішила, залишатися в Празі чи ні. У разі повідомлення про перемогу України такої б дилеми не виникло. Гадаю, що за хвилину б вже купувала квитки додому. А поки робитиму вибір ближче до осені, оскільки син має йти до першого класу.

  • Чи вчите ви чеську?

З мовою у мене складні стосунки. Я гарно розумію чеську, але самій розмовляти поки важко. Тому курси в планах найближчим часом.

  • Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?

Зараз діти проходять адаптацію у садочку, тож поки пошуки роботи на паузі. В принципі, як і все інше.

  • Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?

Я люблю Прагу за відсутність безпритульних тварин на вулицях міста, за велику кількість розваг на різний смак, ігрові майданчики, з яких моїх дітей навіть ґаджетом не виманиш.

Та насамперед подобається розмірене життя пражан та їхнє вміння не квапитися у шаленій метушні столиці.

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