Як вам живеться у Чехії? Чотири відповіді від Олени

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Ужгородка Олена Остапчук із двома маленькими дітками приїхала до Праги першого березня. В Україні Олена працювала тележурналісткою.
- Чи плануєте ви залишитися в Чехії?
Я ще не вирішила, залишатися в Празі чи ні. У разі повідомлення про перемогу України такої б дилеми не виникло. Гадаю, що за хвилину б вже купувала квитки додому. А поки робитиму вибір ближче до осені, оскільки син має йти до першого класу.
- Чи вчите ви чеську?
З мовою у мене складні стосунки. Я гарно розумію чеську, але самій розмовляти поки важко. Тому курси в планах найближчим часом.
- Чи знайшли ви вже роботу? Якщо ні, чи шукаєте її?
Зараз діти проходять адаптацію у садочку, тож поки пошуки роботи на паузі. В принципі, як і все інше.
- Що під час перебування в Чехії вас найбільше порадувало/сподобалося або навпаки?
Я люблю Прагу за відсутність безпритульних тварин на вулицях міста, за велику кількість розваг на різний смак, ігрові майданчики, з яких моїх дітей навіть ґаджетом не виманиш.
Та насамперед подобається розмірене життя пражан та їхнє вміння не квапитися у шаленій метушні столиці.