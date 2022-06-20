Спека була рекордною, 39 градусів. Тепер до Чехії прийшли грози

У неділю метеорологи зафіксували найвищу температуру червня. У селищі Ржежі, що недалеко від Праги, вона становила 39 градусів за Цельсієм.

Попередній рекорд 2019 року, зафіксований станцією «Доксани» в Устецькому регіоні, був на одну десяту градуса нижчим. Про це повідомила Марія Одстрчілова з Чеського гідрометеорологічного інституту.

Рекорд червня побили десять станцій Чехії, яким не менше 30 років. Новий температурний максимум 19 червня було зафіксовано і найстарішою празькою метеостанцією у Клементинумі, де стовпчик термометра показав 36,9 градусів за Цельсієм.

У понеділок грози з дощем

Після надзвичайно спекотних вихідних без опадів у понеділок до Чехії прийшли грози з дощем, які триватимуть до вечора. На кордоні Богемії та Моравії і на сході країни вони можуть бути інтенсивними і небезпечними, а також супроводжуватися градом, сильним вітром і проливним дощем.