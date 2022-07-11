Hlavní obsah

10 найвизначніших чеських пам'яток, які варто відвідати цього літа

Деніса Хньоупкова, Наталія Драган

Меню до 100 крон. Ми перевірили, де у Чехії можна смачно і недорого поїсти

Дарина Дзюба, Іва Шпачкова

Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниУ Празі відбудеться виставка знищеної російської бронетехніки

У Празі відбудеться виставка знищеної російської бронетехніки

Наталія Драган
Foto: UkraineEmbassyinCzechia

Ілюстраційне фото.

Reklama

16:00

З 11 по 24 липня у Празі пройде виставка російської військової техніки, знищеної Збройними силами України.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи і ракетно-зенітний комплекс «Бук». Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

У відкритті виставки візьмуть участь єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссонб, міністри внутрішніх справ України та Чехії Денис Монастирський і Віт Ракушан, мер Праги Зденек Гржіб та староста Праги 7 Ян Чижинський.

Виставка розпочнеться 11 липня о 18.45 на Летенській рівнині в Празі 7 (зупинка трамваю «Спарта», Letenská pláň ).

Вхід вільний.

Більш детально із заходом можна ознайомитися тут.

Sdílejte článek

Související články

Війна скалічила молодого пожежника. Тепер чеські лікарі дають йому нову надію

Кількість біженців у наметових містечках поступово зменшується

«Усі вони хочуть додому», – каже чех, який працює з переселенцями в Україні

Související témata:
Українські новини

Наступні новини