У Празі відбудеться виставка знищеної російської бронетехніки

На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи і ракетно-зенітний комплекс «Бук». Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

У відкритті виставки візьмуть участь єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссонб, міністри внутрішніх справ України та Чехії Денис Монастирський і Віт Ракушан, мер Праги Зденек Гржіб та староста Праги 7 Ян Чижинський.

Виставка розпочнеться 11 липня о 18.45 на Летенській рівнині в Празі 7 (зупинка трамваю «Спарта», Letenská pláň ).

Вхід вільний.