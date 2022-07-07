Табори для українських дітей швидко заповнюються

Вікторія Чернецька, яка лише кілька місяців тому приїхала до Чехії з Харкова, останніми тижнями шукала літній табір для своєї доньки Аліси. За її словами, одинадцятирічна дівчинка наразі переживає «дуже важкий період», оскільки вона не має тут друзів і не знає мови. Табір може стати для неї можливістю попрактикувати чеську.

«І навіть якби там не було інших російськомовних чи україномовних дітей, вона (донька – ред) була б у дитячому колективі. А так вона цілий день тільки зі мною», – каже Вікторія.

Але врешті-решт вона не змогла влаштувати доньку до мовного табору, про який мріяла. Окрім того, що місця літніх таборів швидко заповнюються, вона ще й мала проблеми з отриманням медичної довідки, необхідної для запису дитини до табору.

«Якщо батьки працюють, то влаштувати дитину до табору майже нереально. Потрібно звернутися до лікаря, а для цього потрібен час», – пояснила вона.

Проблеми з довідкою від лікаря

Інші українські родини, за словами голови Чеської ради дітей та молоді Алеша Седлачека, також стикаються з подібними проблемами. «Не у всіх дітей, які перебувають в Чехії, є лікар, який міг би видати медичну довідку», – сказав він.

За його словами, біженці не знають, куди звернутися до лікаря, оскільки в Чехії він їм ще не був потрібен. «В ідеалі лікарі виписують медичні висновки, якщо з ними домовляються заздалегідь», – пояснила консультантка гарячої лінії організації «Людина в біді» Алена Чорна. Однак необхідно звернути увагу на те, що деякі медичні висновки є платними.

Через такі проблеми, за словами Седлачека, батьки часто втрачають інтерес і зрештою не влаштовують дитину до табору. Так, вони обирають заміські табори або адаптаційні групи. За словами Чорної, такі особливо стануть у пригоді для дітей, які влітку хочуть вивчати, наприклад, чеську мову.

Експерти, з якими спілкувалося видання Seznam Zprávy, погоджуються, що літні заходи важливі й для українських дітей. «Вони часто перебувають в одному приміщенні з мамою. Де-факто їм потрібно трохи побути окремо», – описала Чорна.

Вартість табору? Безкоштовно