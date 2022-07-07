Табори для українських дітей швидко заповнюються

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Вікторія Чернецька, яка лише кілька місяців тому приїхала до Чехії з Харкова, останніми тижнями шукала літній табір для своєї доньки Аліси. За її словами, одинадцятирічна дівчинка наразі переживає «дуже важкий період», оскільки вона не має тут друзів і не знає мови. Табір може стати для неї можливістю попрактикувати чеську.
«І навіть якби там не було інших російськомовних чи україномовних дітей, вона (донька – ред) була б у дитячому колективі. А так вона цілий день тільки зі мною», – каже Вікторія.
Але врешті-решт вона не змогла влаштувати доньку до мовного табору, про який мріяла. Окрім того, що місця літніх таборів швидко заповнюються, вона ще й мала проблеми з отриманням медичної довідки, необхідної для запису дитини до табору.
«Якщо батьки працюють, то влаштувати дитину до табору майже нереально. Потрібно звернутися до лікаря, а для цього потрібен час», – пояснила вона.
Проблеми з довідкою від лікаря
Інші українські родини, за словами голови Чеської ради дітей та молоді Алеша Седлачека, також стикаються з подібними проблемами. «Не у всіх дітей, які перебувають в Чехії, є лікар, який міг би видати медичну довідку», – сказав він.
За його словами, біженці не знають, куди звернутися до лікаря, оскільки в Чехії він їм ще не був потрібен. «В ідеалі лікарі виписують медичні висновки, якщо з ними домовляються заздалегідь», – пояснила консультантка гарячої лінії організації «Людина в біді» Алена Чорна. Однак необхідно звернути увагу на те, що деякі медичні висновки є платними.
Через такі проблеми, за словами Седлачека, батьки часто втрачають інтерес і зрештою не влаштовують дитину до табору. Так, вони обирають заміські табори або адаптаційні групи. За словами Чорної, такі особливо стануть у пригоді для дітей, які влітку хочуть вивчати, наприклад, чеську мову.
Експерти, з якими спілкувалося видання Seznam Zprávy, погоджуються, що літні заходи важливі й для українських дітей. «Вони часто перебувають в одному приміщенні з мамою. Де-факто їм потрібно трохи побути окремо», – описала Чорна.
Вартість табору? Безкоштовно
Зазвичай українці перебувають у таборах безкоштовно. Іноді їм доводиться платити за бронювання, яке повертається їм після закінчення табору. «Ми повинні переконатися, що ці діти приїдуть. Звичайно, вони можуть відмовитися, але сім’ї повинні повідомити нас про це», – пояснила Їтка Фіалова з Дитячого будинку молоді в Празі.