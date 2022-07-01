Чехію чекає стрімке посилення епідемії, наступні дні будуть вирішальними

У понеділок лабораторії Чехії виявили 1241 новий випадок коронавірусу. Це більш ніж вдвічі більше, ніж тиждень тому. Востаннє кількість інфекцій перевищила тисячу на початку травня.

«Нині кількість випадків неминуче зростатиме. Ми можемо спостерігати за траєкторією, яку найдалі відслідкувала, мабуть, Португалія. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), їхній показник почав зростати найбільше з усіх країн Європейського Союзу. Кількість захворювань у них зросла в перерахунку на населення Чехії до понад 20 тисяч на добу», – сказав виданню Seznam Zprávy Ладіслав Душек, директор Інституту медичної інформації та статистики (ÚZIS).

У Португалії підваріант BA.5 став домінуючим у травні, приблизно через два місяці після його першої появи. Нині поширення хвороби там йде на спад. Однак у Чехії підваріанти BA.5 і BA.4 почали поширюватися пізніше. За даними Державного інституту здоров’я, минулого тижня їх виявили у 75% підтверджених випадків.

Про збільшення кількості випадків нині повідомляють й інші європейські країни, включно з Францією, Німеччиною та Австрією.

Втім, голова центру медичної статистики не хоче оцінювати, яких цифр у кінцевому підсумку досягне Чехія – найближчі дні можуть стати вирішальними.

«Я не можу передбачити, чи досягнемо ми цих 20 тисяч. Кількість випадків зростає і в інших країнах, і ми, ймовірно, на їхньому прикладі побачимо можливий тиск на лікарні. Наступні сім-десять днів будуть вирішальними», – вважає він.

Проривні інфекції

Підваріант BA.5, який поширюється у Чехії разом із підваріантом BA.4, демонструє високу здатність уникати антитіл після перенесеної хвороби та вакцинації, тому зараз серед населення виникає велика кількість так званих проривних інфекцій. Про посилення епідемії нині свідчать майже всі показники.

За останні сім днів у Чехії на 100 тисяч жителів припадає 41 інфікований. Так зване число захворюваності є найвищим з 10 травня. Однак зростає воно вже з початку червня, коли показники становили 13.

«Хвиля, ймовірно, пройде республікою за стандартними зразками. Вірус поширюється серед населення, зростає навантаження на людей старшого віку. Добре, що у нас є система звітування про навантаження на лікарні, і наразі ключові показники відносно в нормі. Звичайно, варто розраховувати на затримку приблизно на 14 днів», – додає Ладіслав Душек.

За його словами, нинішня хвиля є ще одним свідченням того, що перед природою необхідно бути смиренним. Вірусу ще є чим здивувати. Влітку респіраторні інфекції важче поширюються через спекотну погоду та частішого перебування на вулиці.

Висока заразність

Свою роль відіграє і сама природа підваріанту BA.5 – згідно з припущеннями, його репродуктивне число перевищує 10. Одна інфікована людина в середньому заражає десять інших людей. Для порівняння, висококонтагіозний кір має репродуктивне число в діапазоні від 12 до 18.

Однак директор Інституту медичної інформації та статистики звертає увагу на один важливий позитивний момент – людям легше заразитися вірусом, проте захисний ефект вакцинації від важкого перебігу коронавірусу залишається вище 80 відсотків.

«Вірус проривається через вакцинацію, це правда, і я, чесно кажучи, не очікував цього в 30-градусну спеку. Але захисний ефект від важкого перебігу хвороби залишається дуже високим, це безперечно. Щеплення дійсно відіграє велику роль», – додає він.