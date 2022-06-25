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ZprávyУкраїнські новиниУніверситетська лікарня у Брно прийняла понад 2 тисячі українських біженців

Університетська лікарня у Брно прийняла понад 2 тисячі українських біженців

ČTK, Наталія Драган
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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17:00

Українські пацієнти приходять із гострим болем, а також із серйозними захворюваннями, зокрема серцевою недостатністю чи цукровим діабетом.

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«Університетська лікарня у Брно прийняла понад 2 тисячі українських біженців, три чверті з яких становили діти», – повідомила Вероніка Плаха, речниця лікарні, до складу якої входить дитяча лікарня у Брно. Деякі пацієнти скористалися українською поліклінікою. Така ж працює і в університетській лікарні Святої Анни в Брно, до якої звернулися понад 400 українців.

За три місяці лікарня у Брно госпіталізувала близько 100 дітей та понад 180 дорослих. «Найбільшу кількість пацієнтів лікували наші штатні спеціалізовані поліклініки, українські – лише частину пацієнтів, у середньому 45 на тиждень», – сказала речниця. Вона додала, що до української поліклініки біженці часто звертаються за оформленням документів для запису дітей до шкіл чи дитячих садків або ж для лікування дитячих захворювань.

«Спочатку ми мали проблеми з комунікацією. Нам довелося скоригувати свій графік роботи, ніхто з нас не розмовляє українською, можливо, деякі старші лікарі зовсім трохи володіють російською», – розповіла завідувачка відділенням лікарів загальної практики Івана Богрова.

Тому в поліклініці є перекладачі. «Українські пацієнти найчастіше приходять із болями у спині або суглобах, головним болем, а також із такими захворюваннями, як гіпертонія, серцева недостатність, цукровий діабет», – сказав представник університетської лікарні Святої Анни в Брно Їржі Ерлебах.

Також лікарі перевіряють щеплення пацієнтів та розпитують про перенесені інфекційні захворювання.

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