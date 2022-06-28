У Празі відкрилася чесько-українська бібліотека для біженців

«Можливість читати рідною мовою – одна з головних потреб, яку ми намагаємося задовольнити. У Чехії є велика кількість матерів із дітьми. Без допомоги інших членів сім’ї діти проводять більше часу за смартфонами або планшетами. Ми сподіваємося, що це дасть їм змогу проводити час по-іншому», – сказав Мартін Балкар з Євангельської церкви чеських братів.

У бібліотеці, що знаходиться у центрі «Світло», буде представлена ​​сучасна українська література, а також твори у перекладі з іноземних мов. «Сьогодні книжки українською мовою вже можна знайти в чеських книгарнях, але їх досі мало», – зазначив Балкар. «Понад тисячі книжок ми привезли з України», – додав головний секретар Євангельської церкви чеських братів, за словами якого ще 4 тисячі книг передали чеські видавці.