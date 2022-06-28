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ZprávyУкраїнські новиниУ Празі відкрилася чесько-українська бібліотека для біженців

У Празі відкрилася чесько-українська бібліотека для біженців

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: Shutterstock.com/l i g h t p o e t

Ілюстраційне фото.

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6:00

У Празі відкрили чесько-українську бібліотеку, де біженці зможуть безкоштовно позичати книги рідною мовою. Книгарню створила Євангельська церква чеських братів у співпраці із Скаутським інститутом та видавництвом «Альбатрос».

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«Можливість читати рідною мовою – одна з головних потреб, яку ми намагаємося задовольнити. У Чехії є велика кількість матерів із дітьми. Без допомоги інших членів сім’ї діти проводять більше часу за смартфонами або планшетами. Ми сподіваємося, що це дасть їм змогу проводити час по-іншому», – сказав Мартін Балкар з Євангельської церкви чеських братів.

У бібліотеці, що знаходиться у центрі «Світло», буде представлена ​​сучасна українська література, а також твори у перекладі з іноземних мов. «Сьогодні книжки українською мовою вже можна знайти в чеських книгарнях, але їх досі мало», – зазначив Балкар. «Понад тисячі книжок ми привезли з України», – додав головний секретар Євангельської церкви чеських братів, за словами якого ще 4 тисячі книг передали чеські видавці.

Він також розповів, що організатори привезли книги різних видавництв, наприклад, видавця з Івано-Франківська, який спеціалізується на перекладах чеської літератури. «Так, відвідувачі зможуть читати, наприклад, книги Ірени Доускової чи Вацлава Грабета українською», – зазначив Балкар, додаючи, що більшість творів написані українською, проте є й книги чеською мовою. В бібліотеці є також книжки для дітей.

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