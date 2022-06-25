До Карлових Вар приїде капітан Барбосса з «Піратів Карибського моря»

Карлові Вари відомі в усьому світі як курорт, а також як місце проведення найважливішого кінофестивалю в Чехії. Щороку на нього приїздять відомі актори. Цього літа ним стане голлівудська зірка Джеффрі Раш, відомий, наприклад, як капітан Барбосса із серії фільмів «Пірати Карибського моря».

«Раш отримає кришталевий глобус за надзвичайний художній внесок у світове кіно», – повідомив президент фестивалю та чеський актор Їржі Бартошка.

Раш, володар премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль і ще трьох номінацій на «Оскар», отримає нагороду наприкінці фестивалю. На цій же церемонії американський актор і продюсер Бенісіо дель Торо отримає нагороду від президента фестивалю.