Долучіться до рекорду з виконання пісні «Ой у лузі червона калина»

Посольство України у Чехії запрошує українців Праги долучитися до рекордного одночасного виконання пісні «Ой у лузі червона калина». Акція відбудеться до Дня Конституції України –свята, яке 28 червня щороку святкують не лише українці в Україні, але й далеко за її межами.

Головна подія відбудеться у Львові, решта країн долучаться до львівських учасників по відеозв’язку.

Стати частиною рекорду дуже просто – одягнути вишиванку, прийти на Градчанську площу в Празі, мати із собою українську символіку та знати слова пісні «Ой у лузі червона калина». Захід відбудеться о 14 годині за Прагою.

Всі учасники рекорду отримають анкету учасника. Персональні дані не розголошуватимуться, збір здійснюється лише для фіксації рекорду. У разі встановлення рекорду учасники акції отримають спеціальний сертифікат.

Під час заходу також відбудеться збір коштів для проєкту Міжнародного штабу допомоги українцям «1000 автомобілів свободи» на закупівлі автомобілів для ЗСУ.