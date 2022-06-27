Долучіться до рекорду з виконання пісні «Ой у лузі червона калина»

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Посольство України у Чехії запрошує українців Праги долучитися до рекордного одночасного виконання пісні «Ой у лузі червона калина». Акція відбудеться до Дня Конституції України –свята, яке 28 червня щороку святкують не лише українці в Україні, але й далеко за її межами.
Головна подія відбудеться у Львові, решта країн долучаться до львівських учасників по відеозв’язку.
Стати частиною рекорду дуже просто – одягнути вишиванку, прийти на Градчанську площу в Празі, мати із собою українську символіку та знати слова пісні «Ой у лузі червона калина». Захід відбудеться о 14 годині за Прагою.
Всі учасники рекорду отримають анкету учасника. Персональні дані не розголошуватимуться, збір здійснюється лише для фіксації рекорду. У разі встановлення рекорду учасники акції отримають спеціальний сертифікат.
Під час заходу також відбудеться збір коштів для проєкту Міжнародного штабу допомоги українцям «1000 автомобілів свободи» на закупівлі автомобілів для ЗСУ.
Подробиці за посиланням ТУТ.