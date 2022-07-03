Виставка в технічному музеї познайомить із винахідником олівця

У новій виставці Національного технічного музею, що знаходиться неподалік Летенських садів, буде представлено особистість Йозефа Хардмута (1758–1816), якого багато хто пов’язує переважно з винаходом олівця.

Виставка, що має назву «Хардмут: від кута до імперії олівця», познайомить відвідувачів із його будівельною діяльністю під час служби князівській родині Ліхтенштейнів, що залишила слід у Південній Моравії та Північній Австрії.

«Коли люди вимовляють прізвище Хардмут, на думку одразу спадає олівець, а також мінарет у парку замку Ледніце. Я вважаю, що особистість Йозефа Хардмута та його послідовників заслуговує на ширше представлення, адже він не лише князівський архітектор, а й винахідник і бізнесмен. Щодо компанії «Koh-i-noor Hardtmuth», яка успішно працює понад 230 років, то це класичний приклад сімейного бізнесу, започаткованого насамперед на патентах засновника та управлінському розвитку компанії її нащадками. І це є темою нової виставки Національного технічного музею в Празі», – сказав його директор Карел Ксандр.

У першій частині виставки організатори зосередилися на Хардмуті як архітекторі. Друга частина присвячена Хардмуту як підприємцю, винахіднику та засновнику фірми у Відні, яку його син перевіз до міста Чеське-Будейовіце, де вона працює й досі. Виставка проведе відвідувачів через історію компанії «Koh-i-noor Hardtmuth» від її заснування в 1790 році до кінця 20-го століття. У 1802 році компанія запатентувала рецепт виробництва грифеля для олівців, який складався із суміші дрібної глини і графіту.