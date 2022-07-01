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ZprávyУкраїнські новиниЯк почуваються чехи? Найгірше з початку заснування Чеської Республіки

Як почуваються чехи? Найгірше з початку заснування Чеської Республіки

Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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15:00

Згідно з опитуванням агентства «STEM», економічне становище чехів значно погіршилося. Нижче публікуємо результати дослідження.

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За останній рік різко погіршилося сприйняття чехами свого нормального фінансового становища. Це найбільший спад із моменту утворення незалежної Чеської Республіки в 1993 році.

Наразі чехи і чешки сприймають ситуацію так само, як і попередню кризу десять років тому. Про це свідчить травневе опитування 1000 дорослих, проведене агентством «STEM» у співпраці з фірмою «KPMG».

Згідно з опитуванням, 83% респондентів оцінюють економічне становище в країні як погане, рік тому це було 68%. Загалом 85% чехів дивляться на подальший розвиток подій із занепокоєнням і невпевненістю. Половина з них говорить про погіршення свого матеріального становища. Стільки ж чехів стверджує, що їм важко отримати дохід. Ще більшого зростання цін очікують 43% дорослого населення.

«Ми спостерігаємо відносно різке падіння рейтингів. Пандемію коронавірусу та її наслідки частково замінила ситуація, спричинена війною в Україні», – сказав соціолог «STEM» Мартін Бухтік. Він додав, що останніми роками суспільство багатшало, а нинішній шок також пов’язаний з цінами та сімейними бюджетами, до яких звикли люди.

Майже третина респондентів наразі вважають свій рівень життя поганим, рік тому таких було менше чверті. Бідними себе відчувають 34% респондентів, минулого травня їх було 26%.

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