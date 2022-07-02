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ZprávyУкраїнські новиниПрирода в деталях. Найкрасивіші фотографії, які ви ще не бачили

Природа в деталях. Найкрасивіші фотографії, які ви ще не бачили

Дарина Дзюба
Foto: Big Picture 2022

Фото Карін Айгнер.

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8:00

Конкурс фотографій «BigPicture: Natural World Photography Competition» знає своїх переможців. Редакція Seznam Zprávy отримала дозвіл на публікацію знімків.

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Foto: Big Picture 2022

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