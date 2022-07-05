Біженці відвідують курси чеської в університеті міста Плзень

Шістдесят українських біженців, які у вересні вступають на один із факультетів Західночеського університету, вже відвідують безкоштовні інтенсивні курси чеської мови. Курси тривають із початку червня до 16 вересня, повідомила агентству «ČTK» речниця університету Шарка Стара.

Українці вивчатимуть близько 420 годин чеської мови. «Вони (студенти – ред) поділені на чотири групи по 15 осіб. Навчання відбувається кожного буднього дня з 08:30 до 12:00 на території кампусу на Борських полях. У підсумковому тесті вони мають досягти щонайменше рівня мови А2», – сказала речниця.

Зазвичай українські студенти навчаються в університеті чеською мовою, тому їхнє знання мови дуже важливе для опанування університетської програми.

Частиною підготовки біженців до навчання є також адаптаційний курс на факультеті мистецтв. Він нараховує вісім годин на тиждень, триває з 1 червня по 16 вересня, загалом складає 130 годин. Це заняття, під час яких українці знайомляться з факультетами, отримують інформацію про навчання, відвідують визначні пам’ятки Плзеня та відправляються в подорожі околицями.

Частиною курсу є обговорення спільних та відмінних звичаїв в Чехії та Україні, кінофільмів, текстів та фотографій, які описують особистості та події з історії та культури Чехії.

У минулому навчальному році студентами Західночеського університету стали 114 українців. Цього року заяви на навчання подали 362 громадянина України.