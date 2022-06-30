Уряд Чехії ухвалив зміни щодо внеску солідарності за розміщення біженців

Уряд Чехії оголосив про зміни правил виплати коштів тим, хто від початку російського вторгнення прихистив українців у своїх домівках або надав їм безкоштовне житло. Так, якщо власники майна безкоштовно запропонували цілу квартиру хоча б на 16 днів, то від держави вони можуть отримати від 5 до 15 тисяч крон. Сума залежить від кількості гостей. Якщо власник надає біженцям кімнату, внесок становить три тисячі крон на людину, але максимум 9 тисяч крон на місяць. Про це заявив міністр праці Мар’ян Юречка.

Заяву на допомогу можна подати тоді, коли власник надав житло, де є місце для відпочинку, приготування їжі та особистої гігієни, туалет та доступ до питної води. Згідно з постановою, у другому півріччі має виплачуватися допомога за проживання не менше 16 днів на місяць. Якщо люди селять біженців у себе вдома, вони можуть отримувати 3 тисячі крон на місяць. Проте підтримка буде максимум на трьох осіб, тобто 9 тисяч крон. Якщо власник надає цілу квартиру, то внесок на одну особу становить 5 тисяч крон, для двох – 9 тисяч, для трьох – 12 тисяч, для чотирьох – 14 тисяч, а для п’яти і більше осіб – 15 тисяч крон.