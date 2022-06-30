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ZprávyУкраїнські новиниУряд Чехії ухвалив зміни щодо внеску солідарності за розміщення біженців

Уряд Чехії ухвалив зміни щодо внеску солідарності за розміщення біженців

Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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5:00

З липня зміняться правила щодо виплати так званого внеску солідарності для людей, які безкоштовно надали житло біженцям з України.

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Уряд Чехії оголосив про зміни правил виплати коштів тим, хто від початку російського вторгнення прихистив українців у своїх домівках або надав їм безкоштовне житло. Так, якщо власники майна безкоштовно запропонували цілу квартиру хоча б на 16 днів, то від держави вони можуть отримати від 5 до 15 тисяч крон. Сума залежить від кількості гостей. Якщо власник надає біженцям кімнату, внесок становить три тисячі крон на людину, але максимум 9 тисяч крон на місяць. Про це заявив міністр праці Мар’ян Юречка.

Проєкт постанови підготувало Міністерство праці. На думку авторів, справедливим буде розрізняти винагороду за окреме та спільне проживання. Міністерство пропонує сплатити суми до кінця року. Після цього уряд знову перегляне зміни.

Заяву на допомогу можна подати тоді, коли власник надав житло, де є місце для відпочинку, приготування їжі та особистої гігієни, туалет та доступ до питної води. Згідно з постановою, у другому півріччі має виплачуватися допомога за проживання не менше 16 днів на місяць. Якщо люди селять біженців у себе вдома, вони можуть отримувати 3 тисячі крон на місяць. Проте підтримка буде максимум на трьох осіб, тобто 9 тисяч крон. Якщо власник надає цілу квартиру, то внесок на одну особу становить 5 тисяч крон, для двох – 9 тисяч, для трьох – 12 тисяч, для чотирьох – 14 тисяч, а для п’яти і більше осіб – 15 тисяч крон.

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