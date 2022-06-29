Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Наприкінці минулого тижня верхня палата чеського парламенту схвалила закон «Лекс Україна», відповідно до якого Чехія опікуватиметься біженцями навіть після закінчення терміну виплати пільг у розмірі 5 тисяч крон.

Останнім кроком для вступу закону в силу є підпис президента Мілоша Земана. Зазвичай голова держави коментує схвалені закони протягом декількох днів, максимум тижня.

Згідно із законом, біженці зможуть претендувати на виплату допомоги у розмірі прожиткового мінімуму і через півроку після надання тимчасового захисту. Ця сума становитиме 4250 крон на місяць для дорослого і 3050 крон на місяць на дитину. Наразі біженці мають право на 5 тисяч крон щомісячно на підставі візи тимчасового захисту. Загалом цю суму вони можуть отримати шість разів, тобто протягом півроку.