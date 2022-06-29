Hlavní obsah

Якщо ви кудись летите, будьте в аеропорту за дві з половиною години

ČTK, Наталія Драган

Сезон замків розпочався! Насолодіться неординарними спорудами та виставками

Деніса Хньоупкова, Дарина Дзюба

Дев'ять облич з України. Прочитайте, що кажуть українці про життя в Чехії

Зденєк Йон
ZprávyУкраїнські новиниЩо буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Наталія Драган
Foto: Getty Images

Ілюстраційне фото.

Reklama

6:30

Закон «Лекс Україна» ще має підписати президент Чехії Мілош Земан.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Наприкінці минулого тижня верхня палата чеського парламенту схвалила закон «Лекс Україна», відповідно до якого Чехія опікуватиметься біженцями навіть після закінчення терміну виплати пільг у розмірі 5 тисяч крон.

Про це ми писали тут:

Останнім кроком для вступу закону в силу є підпис президента Мілоша Земана. Зазвичай голова держави коментує схвалені закони протягом декількох днів, максимум тижня.

Згідно із законом, біженці зможуть претендувати на виплату допомоги у розмірі прожиткового мінімуму і через півроку після надання тимчасового захисту. Ця сума становитиме 4250 крон на місяць для дорослого і 3050 крон на місяць на дитину. Наразі біженці мають право на 5 тисяч крон щомісячно на підставі візи тимчасового захисту. Загалом цю суму вони можуть отримати шість разів, тобто протягом півроку.

За соціальними виплатами українцям доведеться звертатися до бюро працевлаштування. Подробиці щодо того, чи можна буде це зробити онлайн або особисто, невідомо.

Sdílejte článek

Související články

Долучіться до рекорду з виконання пісні «Ой у лузі червона калина»

Двісті людей. Прага веде переговори з Києвом про евакуацію будинку пристарілих

Університетська лікарня у Брно прийняла понад 2 тисячі українських біженців

Затверджено. Скільки грошей отримають українці після виплати 5 тисяч крон

Související témata:
Українські новини
Установи

Наступні новини