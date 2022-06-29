Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

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Наприкінці минулого тижня верхня палата чеського парламенту схвалила закон «Лекс Україна», відповідно до якого Чехія опікуватиметься біженцями навіть після закінчення терміну виплати пільг у розмірі 5 тисяч крон.
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Останнім кроком для вступу закону в силу є підпис президента Мілоша Земана. Зазвичай голова держави коментує схвалені закони протягом декількох днів, максимум тижня.
Згідно із законом, біженці зможуть претендувати на виплату допомоги у розмірі прожиткового мінімуму і через півроку після надання тимчасового захисту. Ця сума становитиме 4250 крон на місяць для дорослого і 3050 крон на місяць на дитину. Наразі біженці мають право на 5 тисяч крон щомісячно на підставі візи тимчасового захисту. Загалом цю суму вони можуть отримати шість разів, тобто протягом півроку.
За соціальними виплатами українцям доведеться звертатися до бюро працевлаштування. Подробиці щодо того, чи можна буде це зробити онлайн або особисто, невідомо.