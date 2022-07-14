Час тут зупинився. Історичні басейни пропонують більше, ніж просто плавання

Час тут плине повільніше. Або зупиняється зовсім. Басейни часів Першої Республіки та старої Австрії досі зберігають свій шарм. Завдяки цьому відпочинок в них особливіший, ніж у сучасних басейнах, хоча вода тут часто не підігрівається. Це стосується і басейнів, які вже змінили своє призначення або не збереглися у первісному вигляді. Пропонуємо добірку найкрасивіших басейнів у Чехії.

Басейн у селищі Дахов

Foto: MIC Hořice, Michal Ludvík, Seznam Zprávy Будівля в селищі Дахов вражає декоративними вікнами різноманітної форми.

Містечко Горжіце відоме своєю школою скульптури та каменярів. Майже сто років тому один із її професорів, архітектор і мандрівник Карел Бахура, почав виготовляти вироби з іншого матеріалу – дерева. У селищі Дахов або Дахови на місці колишнього ставка він спроєктував басейн. Відкрили його у 1925 році. Він працює й сьогодні, а його краса спонукала режисерів зняти тут фільм «Елішка любить дику природу».

Міський курорт Мшено

Історичний басейн у місті Мшено розташований біля одного із входів до скелястого ареалу Кокоржинсько. Комплекс у стилі арт-деко існує тут з 1932 року, тож цього року йому виповнюється 90 років.

Foto: Filip Grygera, Seznam Zprávy Ім'я автора басейну невідоме, за стилем це міг бути хтось із учнів Яна Котери.

Дерев’яну будівлю доповнюють два баштоподібні цегляні фонтани. Збереглося також кілька оригінальних лавок і огорожі.

Сонячні ванни в Лугачовіце

У Лугачовіцьких купальнях, які разом із терасою Сонячних купалень були частиною Інституту очищення води, вже ніхто не купається. Вода тут не відповідає санітарним нормам.

Foto: Město Luhačovice, Jan Dostál, Seznam Zprávy Басейн у Лугачовіце.

Колись на цьому місці стояв бароковий Єстржабський млин початку 18 століття. У 1902 році архітектор Душан Юркович перетворив його на санаторій з басейном.

Близько десяти років тому Сонячні купальні ще працювали, відтоді територія закрита. Нині під керівництвом Петра Вшетечки його реконструюють, але басейн більше не використовуватиметься для плавання. Тут побудують музей Душана Юрковича та композитора Леоша Яначека, відкриття якого заплановане на 2023 рік.

Громадський басейн у Празі

З 1809 року на території Стракової академії у Празі працюють найстаріші купальні Австрії. Раніше їх використовувала армія, але туди могли ходити і звичайні громадяни. Однак це була споруда на плотах, яка страждала від кожної повені. Тому незадоволені громадяни змусили муніципалітет побудувати зручніший для життя басейн. Окрім великих дерев’яних пірсів для купання, архітектор Йозеф Ондржей Краннер спроєктував класицистичну будівлю з роздягальнями та іншими зручностями.

Foto: Občanská plovárna, Seznam Zprávy Громадський басейн у Празі.

Міський басейн у Опаві

Міський курорт в Опаві, який сьогодні називається Міський плавальний басейн, належить до найкращих чеських зон для плавання свого часу, тобто кінця 1920-х і початку 1930-х років минулого століття. Автором будівлі був архітектор Отто Райхнер, родом з Опави з німецько-єврейської родини.

Foto: Den architektury 2021, Seznam Zprávy Міський басейн у Опаві.

У зоні сучасно обладнаного басейну змішані елементи кількох стилів. Навіть експерти не знають, як охарактеризувати цю симетричну будівлю. Можна сказати, що це оригінальний модерністський коктейль, який робить басейн справді винятковим.

Басейн Поланка в Тршебічі

Foto: Město Třebíč, Seznam Zprávy Після останнього ремонту кабіни курорту Поланка стали світлішими.

Мало хто здогадається, що автором дерев’яної конструкції спа-центру Поланка є функціоналіст Богуслав Фукс. Будівля з дерев’яним каркасом має L-подібне планування. Кабінки тут з’єднані доріжками та коридорами. Лише підлога на першому поверсі бетонна, а задня стіна була обкладена цеглою та склобетоном. З часом колір покриттів змінювався.

Жовтий басейн у Чеському раю

Басейн біля річки Їзера в Чеському раю, навпроти скель з романтичним Пантеоном і руїнами замку Вранов, сягає корінням у 1930-ті роки. За часів Першої Республіки він був популярний і серед жителів Праги. Однак первісну будівлю не зберегли, вона розвалилася після Другої світової війни. Проте наприкінці 90-х років група ентузіастів відновила її та побудувала копію.

Foto: Sundisk, Seznam Zprávy Басейн у Чеському раю.

Ініціатором і меценатом реставрації був художник Йозеф Їра, долучився до неї і муніципалітет. Після ґрунтовної реконструкції близько 15 років тому так званий Жовтий басейн сьогодні перебуває у задовільному стані. Це частина відкритої зони відпочинку з прокатом човнів і скутерів.

Басейн Юречек

Природний басейн у муніципалітеті Радошовіце спочатку був ставком, заснованим у 20-х роках минулого століття. У 1934 році ресторатор Антонін Юречек відкрив тут басейн із корчмою. Окрім купання, на території були ігри, танці та тенісні корти, а взимку на ставку каталися на ковзанах.

Foto: Jureček Říčany, Seznam Zprávy Басейн Юречек.

Басейн став популярним місцем відпочинку навіть для таких відомих акторів, як Олдржіх Новий, Люба Германова, Їржина Штепнічкова чи Франтішек Смолік. Водна гладінь тут вкрита трав'янистими пляжами з дитячими майданчиками, крім ресторану з сучасним інтер'єром, є й кіоск з великою терасою.

Басейн у місті Ліберець

У ліберецькому районі Рупрехтіце у першій половині 1930-х років декілька громадян на чолі з учителем Едмундом Бергманом заснували товариство з наміром побудувати лісовий басейн. На території була дерев’яна будівля з туалетами та роздягальнями, а також дитячий майданчик, карусель, гірка та гойдалки.

Foto: Mjölk architekti, Seznam Zprávy На території є сауна, клуб і кіоск із закусками з великою терасою.

За часів соціалізму та після нього басейн страждав від недостатнього обслуговування і був закритий урядом в 2007 році. Проте туди продовжували ходити люди, а потім дерев'яна будівля згоріла.