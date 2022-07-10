Споруди найвідоміших архітекторів, які можна побачити у Празі

Не лише Карлів міст чи Празький Град. Лідируючу позицію серед пам'яток, якими захоплюються туристи в Празі, займає, наприклад, Танцюючий дім. Водночас це далеко не єдина чеська споруда, що виникла за ескізами одного з відомих архітекторів світу.

Студія «Gehry Partners»: Танцюючий дім

Foto: Prague City Tourism, Seznam Zprávy Динаміка Танцюючого дому уособлює жвавість празького перехрестя.

Ідея побудувати динамічний кутовий будинок на березі Влтави належала чеському архітектору хорватського походження Владу Мілуничу. Однак остаточну форму, що нагадує танцювальну кінопару Джинджер і Фреда, йому надав американо-канадський архітектор Френк Гері. Будівництво Танцюючого дому у 1996 році повернуло Чехію на карту сучасної архітектури. Будівля є однією з найвидатніших споруд Френка Гері та однією з найвідоміших європейських архітектурних будов кінця 20 століття.

Студія «Аteliers Jean Nouvel»: «Золотий янгол»

Zlatý Anděl, тобто «Золотий янгол», будівництво якого завершилося у 2000 році, не є однією з найяскравіших робіт Жана Нувеля, але комплекс можна віднести до кращих будівель Праги. Завдяки цьому колишнє перехрестя на промисловій периферії тепер є яскравою частиною центру Праги.

Foto: Shutterstock.com «Золотий янгол» знаходиться у празькому районі Сміхов.

Нувел надихнувся історичною синагогою і на місці транспортного вузла створив невелику площу з торговим центром, мультиплексним кінотеатром і низкою нових офісних будівель. Сьогодні її використовують для організації ринків, концертів та інших заходів. На фасаді будівлі із заокругленим кутом зображений янгол, натхненний фільмом Віма Вендерса «Небо над Берліном», а на фасадах викарбувані вірші.

Студія «Ricardo Bofill Taller de Arquitectura»: споруди району Карлін

Офісну будівлю «Corso Karlín» у Празі, відкриту в 2001 році, створив провідний каталонський архітектор Рікардо Бофілл шляхом реконструкції колишнього виробничого цеху котлів з листового металу. Він повністю зберіг колорит неоренесансної фабрики 19 століття і доповнив її стриманою скляною конструкцією. Так, на місці заводу парових котлів з'явилася редакція видавництва «Economia», а поруч – багатофункціональний центр «Forum Karlín».

Foto: Shutterstock.com Офісна будівля «Corso Karlín» у Празі.

Бофілл також спроєктував будівлю Муніципального суду та нових адміністративних будівель «Corso II» та «Corso Court». Празькі будівлі були останніми роботами Бофілла, архітектор помер 14 січня цього року у віці 82 років.

Студія «Kohn Pedersen Fox»: «River City Prague»

Студія «KPF» була заснована в Нью-Йорку 50 років тому архітекторами Юджином Коном, Вільямом Педерсеном і Шелдоном Фоксом. Сьогодні вона має офіси в дев’яти містах по всьому світу і реалізує десятки проєктів, зокрема чотири з десяти найвищих хмарочосів у світі.

Foto: CA Immo, Seznam Zprávy На передньому плані «Nile House», на задньому «Danube House». Над проєктами також співпрацювали чеські архітектори зі студії «adns architekti».

У Празі студія розробила урбаністичний проєкт «River City Prague» на острові Рохан і дві будівлі – «Danube House» і «Nile House». Комплекс із п'яти будівель з назвами світових річок будується поступово. Споруда «Дунайська», яку побудували у 2003 році, схожа на «Нільську», що на три роки молодша. Обидві будівлі мають велику скляну залу, вузькі вікна та кам'яне облицювання.

Студія «Meier Partners»: будівлі на Панкраці

Свою діяльність Річард Меєр почав у 1950-х роках і працював, серед іншого, у нью-йоркській студії Марселя Бройера – дизайнера німецької школи «Баухаус». Своїм модернізмом він інновував ідеї Ле Корбюзьє. Для його будівель характерний білий колір.

Foto: Skanska, Seznam Zprávy «Parkview» – останній проект Річарда Меєра для Праги, в ньому також задіяна команда «Cuboid Architekti».

У Чехії він брав участь у трьох проєктах у празькому районі Панкрац. Разом із Вацлавом Ауліцьким він зреконструював багатоповерхівку Чехословацького радіо, нинішню Міську вежу. У 2012 році студія Меєра разом із чеською студією «Cuboid Architekti» завершили будівництво «City Green Court» – першої чеської будівлі з сертифікатом екологічності LEED Platinum. Останнім був офісний проєкт «Parkview» у 2020 році.

Студія «Zaha Hadid Architects»: «Масаричка»

Найочікуваніша будівля в Празі сьогодні – це комплекс, що будується на залізничному вокзалі імені Масарика, який спроєктувала британська архітекторка іракського походження Заха Хадід і Патрік Шумахер. Участь у проєкті брав і чех Якуб Класка.

Foto: Penta, Seznam Zprávy Динамічна структура будівлі та її золотистий фасад передають атмосферу залізниці.

Завершення будівництва «Масарички» очікується у 2023–25 роках.

Студія «Heatherwick Studio»: «Savarin»

Будівництво комплексу «Savarin» розпочалося з реконструкції барокового палацу «Savarin» або «Sylva-Taroucca» у Празі архітектором Кіліаном Ігнацем Дінтценгофером. Це буде велике подвір’я та декілька будівель між Вацлавською площею та вулицями На Пршікопе, Їндржішською та Панською, зокрема реконструйований манеж.

Foto: Crestyl, Seznam Zprávy Ілюстрація проєкту.