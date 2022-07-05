Меню до 100 крон. Ми перевірили, де у Чехії можна смачно і недорого поїсти

Це як шукати голку в копиці сіна, але вони все ж існують – заклади, в яких обіднє меню коштує до 100 крон. Знайти їх можна в місцях, які готують для багатьох людей, наприклад, їдальні чи лікарні.

Ці заклади об'єднує те, що тут ви не знайдете офіціантів, а за ціну до ста крон пропонують лише кілька страв. Інші ж можна придбати за вищою ціною. Або ж дешевша ціна на їжу призначена для певної групи людей, наприклад, пенсіонерів, а для інших вона трохи дорожча.

Де є такі місця? Ми знайшли їх у Празі, Остраві, Плзені, Лібереці, Зліні та Босковіцах. Як вони це роблять?

Босковіце: Ресторан «Repete»

Foto: Facebook/Restaurace Repete Так виглядає ресторан, у якому обід готують за 95 крон.

Ресторан у місті Босковіце розташований неподалік від вестерн-містечка, а головну страву із супом тут готують за 95 крон. У меню з восьми обідів за таку ціну доступні дві-три страви, наприклад, різотто, відбивна із свинини чи млинці.

На сайті ресторану вказано, що він орієнтований на традиційну чеську кухню, домашні порції та прийнятні ціни. «Ми готуємо все із свіжих продуктів без хімічних замінників і забезпечуємо доставку обіду. Ми віримо, що ви залишитеся нами задоволені і з вашого столу буде лунати «ре-пе-те (англ. повторити — ред)», — пишуть керівники ресторану.

У закладі готують багато страв і мають великі приміщення, наприклад, залу на 50 осіб. Тут також можна відсвяткувати весілля до 70 осіб. Відгуки гостей показують, що людям подобається ресторан. «За таку ціну у них дуже хороша їжа», — каже Томаш Р. «Тут постійно багато людей, відвідувачі задоволені. Я сама ходила туди кілька років тому, і мені сподобалося», – розповідає Бланка К.

Ліберець: їдальня Технічного університету

Foto: Koleje a Menzy TUL Місія ліберецької їдальні – готувати страви для студентів Технічного університету (TUL). Однак половину з приблизно 2000 відвідувачів становлять позаштатні працівники та звичайні перехожі.

У їдальні Технічного університету Ліберця готують їжу як для студентів, так і для громадськості, яка складається з працівників підприємств, колишніх працівників школи, дитсадків, пенсіонерів та звичайних перехожих.

На студентів розповсюджуються знижка, яка складає менше ніж 20 крон, однак для інших вона не діє. Проте навіть при цьому ціна меню, тобто супу та основної страви, є нижча 100 крон — у районі Гарцов, а також на вулицях Воронежська та Гусова. Наприклад, овочева каша та суп для перехожих обійдеться за 61 крону.

«Ціни залежать від вартості продуктів, у кожної страви вони щодня відрізняються, і навіть «свічкова» сьогодні може коштувати 80 крон, а за кілька днів вже 85. Оскільки ціни на все зростають, наприклад, вартість качки підскочила так, що порція із супом коштуватиме понад 100 крон, але більшість страв – менше. Ми не знаємо, як довго ми будемо так триматися, це буде залежати від цін на продукти та ресурси», – каже завідувачка гуртожитків та їдалень (KaM) Іва Шідова.

«Тут немає персоналу, це комунальна їдальня самообслуговування, куди ходять студенти, що може не всім підійти», – пояснює вона.

Заклад працює за системою замовлень (вхідна картка клієнта коштує 50 крон), аби їжу не викидали, що позитивно впливає на нижчу ціну порції. Заробляти на студентах їдальня не може, тому намагається отримати прибуток, організовуючи кейтерінги (надання харчування на віддалених точках – ред).

«Інтерес до них нижчий, ніж до коронавірусу, але фестивалі та бенкети потихеньку відновлюються», – додає вона. За її словами, на вигідну ціну впливає і те, що вони не платять за оренду і їм вдається готувати до 2 тисяч порцій щодня, що з такою кількістю ще більше знижує ціну меню.

Ліберець: ресторан в Ліберецькій обласній лікарні

Foto: KNL Catering Ліберецька обласна лікарня готує передусім для пацієнтів. Однак обіди тут подають і для громадськості в семи закладах і ресторані.

Ліберецька лікарня облаштувала ресторан для пацієнтів, але їжу тут готують і для громадськості під брендом «KNL Catering». Так, перехожі можуть пообідати загалом у семи закладах, окрім бістро та буфету, розташованих у лікарні, вони також можуть їсти в лікарні у містах Турнов та Фридлант.

Тут люди щодня можуть обрати обід із семи видів страв, що складаються з двох позицій – меню «А» включає основну страву та напій і коштує від 98 крон, до меню «Б» входить суп і коштує на 20 крон дорожче.

«Така ціна виходить і завдяки низьким витратам. Щодня ми готуємо понад 13 тисяч страв», – розповідає начальник відділу громадського харчування Карел Кубелка. Він не наважується оцінити, як довго вдасться зберегти такі ціни.

«Сьогодні дуже важко скласти бізнес-план. Ніхто не знає, що буде за тиждень. До коронавірусу у нас ціни були приблизно на п’яту частину менші, а до війни – на десяту. Окрім енергоенергії найбільше подорожчала випічка, тож цього року в їдальнях довелося підвищити ціну на ці продукти втричі», – розповідає Кубелка.

Острава: Чеська їдальня

Foto: Česká jídelna Milan Babor У їдальні Острави можна придбати дві страви вартістю до 100 крон. Але потрібно поєднувати найдешевші страви та салати.

Мілан Бабор став шеф-кухарем і вже майже 25 років працює в цій сфері разом із своєю дружиною. Вже 10 років він керує власною їдальнею і готує близько 1000 страв на день (до коронавірусу це було як мінімум у 500 разів більше). Люди можуть складати власне меню відповідно до своїх уподобань. Основна страва з гарніром коштує менше ніж 80 крон, до нього клієнти можуть додати салат, напій, десерт чи інший гарнір за 15 крон.

Якщо замовити смажений сир, смажену цвітну капусту чи смажений сир із шинкою і вибрати салат з огірків, моркви, помідорів чи капусти, то такий обід коштуватиме менше ста крон.

«Ми з дружиною, мабуть, для цього народжені. Обидва вчилися на це, і нам це подобається. Ми щодня купуємо свіжі продукти, а максимальний прибуток не є нашим пріоритетом. Ми раді, що люди приходять до нас регулярно, навіть якщо в інших закладах є страви, наприклад, спагетті, на дві крони дешевше, — пояснює «секрет» закладу Бабор.

Плзень: Домашня їдальня – доставка

Foto: Archiv M.K. Це меню «секретне», бо його прихильникам страв плзенського шеф-кухаря надсилають на електронну пошту.

Заклад у Пльзені працює за таким принципом – його власник готує страви вдома, а потім сам доставляє їх своїм гостям. Його меню неможливо знайти в інтернеті, відвідувачі повинні потрапити до невеликої групи шанувальників, які отримають його на електронну пошту. Саме так меню потрапило до редакції, тож ми дізналися, що основна страва коштує 80 крон, а суп – 20.

Я готую класичні страви, не ганяюся за сучасною гастрономією і мені достатньо мати кілька крон чистими з кожної страви. Фердинанд Грбек, кухар та власник закладу «Hrbek»

У понеділок тут можна замовити суп із цибулі-порею з яйцем і вибирати одну з трьох страв – смажену курку з кнедликами, циганську локшину із свининою та запечену котлету з помідорами та сиром і картопляним пюре. В інші дні в меню можна знайти суп із брокколі, смажені гриби з картоплею, тушковану свинину чи смажені буріто на пиві з хлібом.

«Я готую із свіжих продуктів, використовую свої трави, маю своїх курей і кроликів. Я завжди мушу якісно готувати. Клієнтів я заманював поступово, нині я задоволений. Однак у мене дуже багато роботи, і я б не встигав робити більше», – каже власник їдальні.

«Я спробував їжу одного разу, і вона була напрочуд хорошою», — розповідає один з його шанувальників.

Прага: Їдальня «Hrbek»

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Після кількох десятків років приготування їжі власник і шеф-кухар Фердинанд Грбек не хоче змінювати свій стиль і прагне якомога довше готувати страви за менше ніж 100 крон у празькому районі Сміхов.

Фердинанд Грбек керує своєю їдальнею у районі Сміхов з 2006 року, коли орендував її за трохи нижчу ціну, бо заклад знаходиться у підвалі. Відвідувачі, здебільшого працівники деяких компаній, розташованих неподалік, щодня можуть вибрати одну з трьох страв та супу за 100 крон. Хто не хоче їсти суп, зекономить лише п’ять крон, тому люди зазвичай беруть ціле меню.

Щодня Фердинанд Грбек він готує близько 200 порцій і пропонує близько 120 страв. «Коли є відбивні – це кінець світу, тут стоїть величезна черга і панує хаос», – описує зацікавленість класичною кухнею одна із співробітниць Марія Ганушова.

Прага: Їдальня «Světozor»

Foto: Iva Špačková, Seznam Zprávy Навіть у самому центрі столиці можна поїсти за менше ніж 100 крон.

Поїсти менше ніж за 100 крон у самому центрі Праги можна неподалік Вацлавської площі у пасажі «Světozor». Ресторан, який візуально нагадує минуле століття, щодня пропонує триразове харчування з супом і чаєм за 95 крон. Це ціна для пенсіонерів.

Інші ж можуть купити меню за 129 крон, але окрім основної страви та супу отримають ще й десерт – торт, штрудель чи бісквіт. Окрім основного меню, ресторан пропонує й інші, дорожчі страви.

Керують їдальнею Хана Штолбова та її син Мілош, її вони орендували 12 років тому, але прибуток для них не на першому місці. «Коли ми починали, тут проживало багато пенсіонерів, і ми хотіли, щоб вони могли дозволити собі харчуватися у центрі, тому ми створили це як благодійну організацію для них. Ми не хочемо отримувати гроші будь-якою ціною. Ми раді, що люди приходять сюди, їм подобається і вони приводять когось іншого і це зменшить наші витрати», – пояснює філософію сімейного бізнесу Штолбова.

«Я приходжу сюди не тільки через ціну та хорошу якість їжі, а й тому, що все готово і я можу швидко поїсти. В іншому місці довго чекаєш на офіціантів, а потім не встигаєш на роботу», — пояснює Олдржіх Малий.

Злін: Їдальня «Plhák»

Foto: Jídelna Plhák Меню за 85 крон? У Зліні, принаймні до кінця року, його можна придбати у їдальні «Plhák».

У злінській їдальні меню із супом можна придбати за 85 крон. Щодня на вибір є дві страви – наприклад, у понеділок це суп з печенею на паприці з кнедликами, свинина з грибами та горохом із картоплею, а іншого дня тут пропонують суп з говядиною та свинину з кнедликами та капустою. Якщо ви хочете, аби їжу вам привезли додому, потрібно доплатити сім крон.

«Хоча спочатку я був програмістом і економістом, за допомогою своєї мами я опинився у цій сфері і залишився. Щодня я готую близько тисячі обідів. До нас приходять не лише пенсіонери, а матері з дітьми, пожежники, працівники невеликих підприємств, поліцейські, лікарі чи фельдшери», – каже Ян Плгак.

Щоб все встигнути, він дуже рано встає і пізно лягає. «Наприклад, вчора я встав о чверть на четверту, а ліг о пів на одинадцяту», — описує свій розпорядок дня господар їдальні.