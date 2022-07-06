Плзенський зоопарк запрошує подивитися на берберських левів

Минулого тижня берберські леви вперше після реконструкції випробували свій новий відкритий вольєр у плзенському зоопарку. На його відновлення зоопарк витратив 31 мільйон крон, створивши навколо нього нові експонати, присвячені Марокко та життю його мешканців – берберів.

Реконструкцію вольєру довелося провести і через дотримання нових правил і вимог щодо безпеки Європейської асоціації зоопарків. Частину рову закопали, а левам збільшили площу вольєру з 800 до 1400 квадратних метрів. Рів, що залишився, розширили із шести до восьми-дев'яти метрів, а його глибина становить 2,5 метра. Вздовж нього відвідувачі можуть спостерігати за левом з 26-метрової оглядової будівлі з низькою скляною стіною. Новий оглядовий майданчик побудований за зразком глиняних марокканських споруд. У ній є традиційні чайники, керамічні тарілки і миски, прикрашені табуретки та арабські ліхтарики.

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У новому вольєрі є трав’янисті пагорби, тінь зрілих дерев і оглядовий майданчик із каміння. «Леви тепер краще бачать людей, а люди – левів», – сказав речник зоопарку Мартін Вобруба.

«Наші леви будуть як у раю, ми повинні деякий час тримати їх закритими, щоб вони не знищили щойно посіяну траву», – сказав директор зоопарку Їржі Травнічек. За його словами, вольєр побудований за найсуворішими правилами безпеки. Крім рову, він обмежений високими парканами та електроогорожами напругою 10 тисяч вольт. Щоб дроти не заважали огляду, в зоопарку використовували спеціальні огорожі, схожі на траву, – описав директор.