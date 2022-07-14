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ZprávyУкраїнські новиниДо України завітав посланець чеського прем'єра. Має привезти Зеленського

До України завітав посланець чеського прем'єра. Має привезти Зеленського

Тереза Шідлова, Дарина Дзюба
Foto: Facebook Volodymyra Zelenského

Президент України Володимир Зеленський.

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12:00

Тихі переговори про важливі речі веде цими днями в Україні ключова особа прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали Томаш Пояр.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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До Києва завітав Томаш Пояр. Колишній дипломат є фаворитом на нову посаду радника з питань національної безпеки Чехії.

Темою українських переговорів ключової людини чеського прем'єр-міністра Петра Фіали, безперечно, є постачання зброї для української армії.

Однак чеський уряд також хотів би особисто бачити президента України Володимира Зеленського на жовтневому саміті ЄС у Празі в рамках головування в Раді ЄС. Наприкінці серпня в Празі також має відбутися велика конференція присвячена питанню відновлення України, і Кабмін хоче домовитися, аби чеські компанії активно брали участь у майбутній відбудові країни.

Особиста поїздка Пояра до України показує, наскільки він важливий для Петра Фіали. Він також брав участь у зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві ще в березні.

«Хай мають чим захищатися»

Згідно із заявою виданню Seznam Zprávy, нині Пояр проводить переговори в Києві в Офісі президента та в міністерствах оборони та енергетики.

«В Україні я обговорюю головування, реконструкцію, участь чеських компаній у відновленні країни, а також постійну підтримку Збройних сил України, щоб їм було чим захищатися», – розповів він виданню.

На липень також заплановано візит до України міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.

Чехія є одним із найважливіших постачальників зброї для України, і фактично робить це від імені інших країн, які мають компенсувати поставки чеській армії з власних запасів. Тож Пояр відіграє важливу роль у плануванні та координації озброєння української армії з Чехії.

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