До України завітав посланець чеського прем'єра. Має привезти Зеленського

До Києва завітав Томаш Пояр. Колишній дипломат є фаворитом на нову посаду радника з питань національної безпеки Чехії.

Темою українських переговорів ключової людини чеського прем'єр-міністра Петра Фіали, безперечно, є постачання зброї для української армії.

Однак чеський уряд також хотів би особисто бачити президента України Володимира Зеленського на жовтневому саміті ЄС у Празі в рамках головування в Раді ЄС. Наприкінці серпня в Празі також має відбутися велика конференція присвячена питанню відновлення України, і Кабмін хоче домовитися, аби чеські компанії активно брали участь у майбутній відбудові країни.

Особиста поїздка Пояра до України показує, наскільки він важливий для Петра Фіали. Він також брав участь у зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві ще в березні.

«Хай мають чим захищатися»

Згідно із заявою виданню Seznam Zprávy, нині Пояр проводить переговори в Києві в Офісі президента та в міністерствах оборони та енергетики.

«В Україні я обговорюю головування, реконструкцію, участь чеських компаній у відновленні країни, а також постійну підтримку Збройних сил України, щоб їм було чим захищатися», – розповів він виданню.

На липень також заплановано візит до України міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського.