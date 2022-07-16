Більшість українських біженців хочуть залишитися там, де вони є зараз

Близько двох третин українців, які через російську агресію втекли до сусідніх країн, найближчим часом мають намір залишитися там, де вони є нині. Проте більшість із них сподіваються, що колись зможуть повернутися до України, але не знають точно, коли саме це стане можливим.

На це вказують результати опитування 4900 українських біженців у Польщі, Молдові, Словаччині, Угорщині, Румунії та Чехії. Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Згідно з опитуванням, яке проводилося із середини травня по червень, 16 відсотків респондентів планували повернутися до України. 15 відсотків із них повідомили, що це буде лише короткострокова поїздка з метою відвідати сім'ю, отримати необхідні речі або допомогти близьким виїхати за кордон. 61 відсоток українців не знали, на який час поїдуть до України.

Плани біженців залишитися в країні, яка надала прихисток, чи повернутися до України, відрізнялися залежно від того, з якого регіону вони прибули та в якій країні наразі перебувають. Серед українців, які знайшли притулок у Чехії, третина заявила, що найближчим часом хочуть повернутися додому, 27 відсотків планують залишитися в Чехії, 37 відсотків не впевнені у своїх планах, а 3 відсотки хочуть виїхати до іншої країни.

Причиною того, чому біженці залишаються в тій чи іншій країні, більшість з них назвали безпеку (52 відсотки), родинні зв'язки (15 відсотків) і роботу (11 відсотків). Якщо вони і хочуть поїхати до іншої країни, то найчастіше називають Німеччину (27 відсотків), Канаду (10 відсотків), Чехію та Великобританію (обидві країни по 6 відсотків).

Своїми найнагальнішими потребами українці вважають гроші, роботу та житло. 34 відсотки біженців живуть з господарями житла, 37 відсотків орендують його, 21 відсоток проживає у гуртожитках і лише 3 відсотки – у приймальних центрах.