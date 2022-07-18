Чехію накриє тропічна спека

Цього тижня в Чехії очікуються тропічні температури. У середу стовпчики термометрів можуть сягнути 36 градусів за Цельсієм. У п'ятницю трохи похолодає і температура повітря становитиме до 30 градусів. У вихідні вона знову може піднятися до 33 градусів за Цельсієм. Про це у щотижневому прогнозі повідомляє Чеський гідрометеорологічний інститут.

Сьогодні найвища денна температура триматиметься до 29 градусів за Цельсієм. У вівторок протягом дня очікується від 28 до 33 градусів за Цельсієм, у північно-західній половині Богемії – до 35 градусів. Буде переважно ясно.

Згідно з прогнозами метеорологів, середа, ймовірно, буде найтеплішим днем. Удень температура повітря підніметься до 32-36 градусів за Цельсієм, а на північному сході знизиться приблизно на 2-3 градуси. Буде ясно з мінливою хмарністю. Ввечері на заході Богемії можлива хмарність, місцями дощі.

У четвер буде тепло і вночі, найнижчі температури опустяться лише до 20-16 градусів за Цельсієм. Протягом дня очікується від 27 до 31 градусів тепла, на південному сході країни – до 34 градусів.

У п'ятницю може трохи похолодати, температура триматиметься на рівні 30 градусів за Цельсієм. Але у вихідні вона, ймовірно, знову підніметься вище.