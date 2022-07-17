Де покупатися в Чехії: найкрасивіші місця, де поєднуються природа і комфорт

Літо прийшло, а разом із ним і спекотні дні. Де їх провести, як не біля води? Вам не доведеться вибирати між хлорованим басейном з натовпами людей або ставком, в якому ви занурюєтеся у бруд по кісточки. У Чехії є багато місць для купання ближче до природи, де ви знайдете необхідний комфорт.

Замість хлору водяна лілія

Так звані біотопи відрізняються від класичних басейнів насамперед чистотою води. В них немає хлору та інших хімікатів, а для очищення води використовуються екосистеми, повні водних рослин і дрібних тварин. Але вам не доведеться турбуватися про те, що під час купання ви натрапите на коропа або ж заплутаєтеся у водоростях. Зазвичай біотопи розділені на дві частини, біологічне очищення відбувається в тій, яка не призначена для плавців, а вода у них постійно перемішується.

Зелена вода вас нехай не відлякує

Як і в будь-якому іншому місці для купання, якість води тут контролюють, тому вам зовсім не варто хвилюватися. Проте навіть якщо вода чиста, не чекайте, що вона буде блакитного кольору. Через наявність багатьох організмів і невикористаних домішок вона може бути злегка каламутною і зеленуватою, але на купання це ніяк не вплине. Тут ви зможете насолодитися квітучими білими ліліями та тваринами навколо води. Однак покваптеся, у біотопах не може купатися велика кількість людей одночасно, бо це уповільнює здатність системи до самоочищення. Перші такі водоймища з’явилися у Чехії лише п’ятнадцять років тому, однак сьогодні їх десятки по всій республіці. То ж куди поїхати? Розповідаємо.

Железна Руда – Жабаки (Železná Ruda – Žabáky)

Популярне шумавське містечко (Шумава – гірський хребет уздовж німецько-австрійсько-чеського кордону – ред) є одним із прикладів того, як перетворити застарілий басейн на природне місце для купання. Зарослу водойму у місті Железна Руда у районі Жабаки вже рік перетворюють на новий біотоп. Перші відвідувачі зможуть завітати сюди вже в липні. Тут ви зможете насолодитися купанням поблизу лісу з видом на схили шумавських пагорбів.

Foto: welovesumava.cz Новий басейн відкриється найближчим часом, знайти його можна всього за кілька кроків від готелю «Engadin» у Железній Руді.

Як туди доїхати?

Новий світ (Nový Svět)

На зміну напівзруйнованому басейну також прийшов біотоп «Новий світ» поблизу селища Арнольтіце у Чеській Швейцарії. Він працює з середи по неділю з першої години дня до вечора. Охолодитися тут можна, наприклад, після поїздки на вітряк до Арнольтіце або села Ружова, або піднявшись на футуристичну оглядову вежу Руженка, яка знаходиться приблизно в годині їзди від місця купання. Крім того, щочетверга тут грають музику у стилі кантрі.

Foto: Архів організатора. У червні купатися можна в середу з 13 до 20, з четверга по суботу з 13 до 21, а в неділю з 13 до 19.

Як туди доїхати?

Прага

Біотопи є у більшості великих міст, знайти їх можна у Плзені, Брно та Чеське Будєйовіце. У столиці є кілька таких місць. Перше знаходиться у празькому районі Радотин. Купатися тут можна щодня з сьомої години ранку. На території є дитячий басейн та ігровий майданчик. Тут також проходить багато цікавих заходів – найближчими тижнями ви зможете насолодитися триатлоном, посмажити рибу на грилі або потанцювати свінг. Ще один біотоп можна знайти в районі Лготка, для зручності відвідувачів тут пропонують безкоштовні шезлонги та актуальну інформацію про поточну заповненість.

Foto: biotopradotin.cz Тут відкрито з понеділка по четвер з 10 до 18 години, з п’ятниці по неділю з 9 до 19 години, а в липні та серпні з 9 до 20 години щодня. Ціна квитка на день становить 150 крон, для дітей – 100 крон.

Мальвіни у Тршешті (Malvíny v Třešti)

У місцях для купання не може бракувати гірки чи масажних елементів, їх ви можете знайти в Тршешті в Їглавському регіоні. Біотоп відкритий щодня з десятої ранку до восьмої вечора і може вмістити до шестисот відвідувачів.

Foto: koupaliste-malviny.cz Дорослий квиток коштує 70 крон, дитячий – 35 крон. У червні він відкритий лише у вихідні дні з 10 до 20 години.

Як туди доїхати?

Лашков (Laškov)

В Оломоуцькому регіоні можна поплавати у селищі Лашков, що знаходиться приблизно 20 км від міст Оломоуц чи Простейов. Це популярне місце для купання, раніше тут плавали у ставку, пізніше у басейні, а нині тут є екологічний біотоп глибиною до 2,5 метрів. На території є й дитячий басейн. Минулого року місце відпочинку закрили через реконструкцію під’їзних шляхів, однак цього року тут знову чекають на гостей.