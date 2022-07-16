Вечеря у хмарах: ексклюзивне задоволення у центрі Праги

Вечеря в небі — одна із найпопулярніших гастрономічних розваг. Такий захід триває близько години. Двадцять два гостя сідають навколо просторого столу, кожен пристебнутий до свого стільця спеціальним ременем, а потім кран піднімає платформу на п’ятдесятметрову висоту, де кухарі подають обід або вечерю з кількох страв.

Раніше страви для гостей готував Марек Радич, нині це на десять років молодший і, можливо, навіть успішніший Павел Бичек. Він був однією із ключових осіб празького ресторану «Alcron», відзначеного зіркою Мішлена. Через шість років він звільнився і заснував власний ресторан «The Eatery» у празькому районі Голешовіце. А комісари Мішлен вже нагородили його відзнакою «Bib Gourmand».

Божевільний з Голешовіц

Початок був непростим. Павел Бичек відкрив ресторан без особливої ​​реклами, фактично він сам рекламував – принаймні для тих гостей, які знали його з «Alcron». Проте в одній з перших опублікованих рецензій його назвали божевільним, що пішов із ресторану, відзначеного зіркою Мішлена, щоб готувати кроповий соус (чеською копровка, koprovka – ред). Однак саме його кроповий соус став родзинкою ресторану.

Які страви чекають на гостей під час вечері у хмарах? Як закуску подадуть тартар із буряка з бринзою та заправкою з лісових горіхів. Після цього гості скуштують уже згаданий кроповий соус із копченою фореллю та запеченою картоплею. Основною стравою буде качина грудка з фуа-гра, смаженим гарбузом і каштанами. Завершує все десерт – домашній пудинг із грушами.

Foto: Archiv Dinner in the sky, Seznam Zprávy +2

Романтика за шість тисяч крон

Минулого року вечеря в небі перемістилася з Рієгрових садів до самого центру, тобто на празьку набережну, а саме на набережну Дворжака. Захід завжди відбувається у вересні. Цього року він пройде з 1 по 4 вересня та з 8 по 11 вересня, коли щодня буде кілька обідів і вечерь. Проте найцікавіші часи вже розпродані, наприклад, у п’ятницю, 2 вересня, із 180 місць залишилося лише дванадцять. Очікується, що організатори додадуть ще одну дату.