Як зростають ціни на обіди в ресторанах? Найдорожче в Празі

З початку року ціни на обіди зростали до двох крон щомісяця. Найбільше грошей люди витратили на обід у празькому ресторані, а саме 190 крон. Навпаки, найдешевше, в середньому 147 крон, коштували обіди в ресторанах Карловарського краю.

Вартість обідів у закладах громадського харчування безперервно зростає вже майже рік. Ресторани втратили створені раніше резерви через коронавірус, тому наразі їм довелося перенести подорожчання енергоносіїв та сировини на вартість готових страв.

Раніше представники рестораторів зазначали, що під час пандемії, коли вони часто працювали з дому, люди приходили обідати до ресторанів, а нині через зростання рівня життя вони часто приносять їжу в офіс.