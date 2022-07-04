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ZprávyУкраїнські новиниЯк зростають ціни на обіди в ресторанах? Найдорожче в Празі

Як зростають ціни на обіди в ресторанах? Найдорожче в Празі

Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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7:00

Відповідно до аналізу компанії «Sodexo Benefity», в першій половині червня обід у ресторані коштував у середньому 163 крони, що на 28 крон більше, ніж у 2020 році.

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З початку року ціни на обіди зростали до двох крон щомісяця. Найбільше грошей люди витратили на обід у празькому ресторані, а саме 190 крон. Навпаки, найдешевше, в середньому 147 крон, коштували обіди в ресторанах Карловарського краю.

Вартість обідів у закладах громадського харчування безперервно зростає вже майже рік. Ресторани втратили створені раніше резерви через коронавірус, тому наразі їм довелося перенести подорожчання енергоносіїв та сировини на вартість готових страв.

Раніше представники рестораторів зазначали, що під час пандемії, коли вони часто працювали з дому, люди приходили обідати до ресторанів, а нині через зростання рівня життя вони часто приносять їжу в офіс.

Зменшення кількості гостей, а також продажів у обідній час підтверджують і дані «Sodexo Benefity», які, якщо порівняти з докризовим 2019 роком, становлять близько 30 відсотків.

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