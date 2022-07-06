10 найвизначніших чеських пам'яток, які варто відвідати цього літа

Звичайно, ви сумуєте за спогадами про пісок і запах моря, але відпустку та подорожі по Чехії не можна оминути. У країні чудові кліматичні умови, багато природної краси і, що найважливіше, безліч чарівних замків, фортець і незрівнянних історичних та інших споруд.

Після тривалого періоду обмежень усі місцеві пам’ятки відкриті для громадськості.

Вілла Тугендхат, Брно

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Вілла Тугендхат.

Хоча вілла подружжя Грети та Фріца Тугендхат була побудована дев'яносто років тому, коли ви відвідаєте її, то відчуєте, що заходитеся у перлині сучасної архітектури.

Замок Глубока-над-Влтавою

Foto: Jakub Čaja, Seznam Zprávy Замок Глубока-над-Влтавою.

Прихильники оригінальних замкових інтер'єрів та романтичних квіткових садів не можуть не відвідати замок «Глубока-над-Влтавою» (Zámek Hluboká nad Vltavou). Тут знімали одну з найвідоміших чеських казок – «Горда принцеса» (1952).

Кістниця у Седлеці, Кутна Гора

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Кутна Гора.

Кутна Гора та храм Седлець, безумовно, варті одноденної поїздки. Якщо вас приваблює трохи таємничості, не оминіть підземну каплицю цвинтарного Костела усіх святих, так зване місце зберігання кісток.

Долні Вітковіце, Острава

Foto: Dolní Vítkovice Долні Вітковіце.

Промисловий комплекс Вітковицького металургійного заводу (Dolní Vítkovice) також належить до пам'яток національної культури. Зазвичай у липні комплекс стає місцем проведення фестивалю «Кольори Острави».

Історичний центр Чеського Крумлова

Foto: Lenka Štveráková Історичний центр Чеського Крумлова.

Коли ще відвідати Чеський Крумлов, як не зараз! Мальовничий історичний центр, над яким височить первісна резиденція герцогів Крумловських, зазвичай переповнений туристами.

Замок Ледніце

Foto: Profimedia.cz Замок Ледніце.

Чарівний неоготичний замок Ледніце (Zámek Lednice) оточений одним із найбільших замкових парків у Європі. Тут ви знайдете пальмову оранжерею, венеціанську каплицю чи китайський павільйон.

Млинська колонада, Карлові Вари

Foto: Seznam Zprávy Карлові Вари.

На лівому березі річки Тепла знаходиться Млинська колонада (Mlýnská kolonáda), де просто у залі можна напитися з мінерального джерела. Красива колонада в античному стилі, як і курортний центр Карлових Вар, обіцяє романтичну подорож.

Фортеця Бухлов, Бухловіце

Foto: Profimedia.cz Фортеця Бухлов.

Фортеця Бухлов (Hrad Buchlov) – одна з найстаріших фортець у Чеській Республіці, яка виникал у 13 столітті. Пам'ятка унікальна своїми архітектурними елементами, що добре збереглися. Навколишня природа під час екскурсії – це просто «вишенька на торті».

Собор Святого Віта, Прага

Foto: Shutterstock Собор Святого Віта.

Собор Святого Віта (Katedrála svatého Víta), найважливіший собор Праги, є місцем, відвідавши яке у іноземних туристів часто залишаються найкращі враження. Коли ви востаннє насолоджувалися місцем, де коронували чеських королів та королев?

Празький Град

Foto: CzechTourism, Seznam Zprávy Празький Град.