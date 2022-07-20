Дослідження серед біженців: діти не ходять до школи і мають проблеми з чеською

До початкових шкіл у Середньочеському регіоні та Празі записалося менше дітей з України, ніж на решті території країни. Це може означати, що кількість місць у чеських навчальних закладах дійсно обмежена.

Загалом у червні чеські школи відвідували 57 відсотків дітей шкільного віку, які разом із сім’ями втекли з України від російської агресії. Про це свідчить унікальне опитування компанії «PAQ Research» та Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки серед 1300 родин біженців з України.

Дітей дошкільного віку та старшокласників залучити до формальної освіти було найважче. Лише близько чверті з них записалися до чеських шкіл. Частина школярів продовжила онлайн-навчання в українських школах.

Втім близько 13 відсотків учнів початкових шкіл, п'ята частина учнів середньої школи та дві третини дітей дошкільного віку зовсім не відвідували заняття. Таких українців тисячі.

«Батьки зазначають, що найбільшою перешкодою для вступу до школи, як і раніше, є відмова через брак місць. Найчастіше в дитячих садках. А також відсутність інформації про те, куди, коли і як записати дитину. Тож я точно рекомендував би якусь кампанію, щоб додаткову реєстрацію можна було провести у серпні», – пояснив виданню Seznam Zprávy автор дослідження Даніел Прокоп з компанії «PAQ Research».

Записалося менше українських дітей

Дітей із сімей, які контактують із чеськими родинами, а також учнів першого класу було легше записати до школи. Проте більшість батьків, чиї діти ще не навчаються, намагаються їх зареєструвати.

У червні заняття відвідували або ж планували відвідувати 85 відсотків дошкільнят і близько 90 відсотків дітей шкільного віку, але лише близько 55 відсотків старшокласників. Є ризик, що вони взагалі покинуть навчання.

Однак є й діти, які пішли до чеських шкіл вже наприкінці минулого навчального року. Тому можна очікувати, що решта взяла участь у позачерговому записі на наступний рік, який тривав до 15 липня. Проте, за підрахунками, прийшла лише половина учнів, тобто 40 тисяч замість 70.

«Однак рівномірним розподіл дітей точно не буде. Ми маємо переглянути остаточну мапу, яка буде завершена сьогодні, де конкретно школи перевантажені», – сказав у п’ятницю голова Асоціації регіонів Мартін Куба.

З іншого боку, це не означає, що решта дітей залишиться без школи. Значна частина з них могла вже повернутися до України або планує це зробити найближчим часом. Однак точних даних щодо цього немає.

Хоча з початку російської агресії в Україні Міністерство внутрішніх справ видало близько 383 тисяч віз, наразі в Чехії перебувають лише близько 200-250 тисяч біженців. Наприклад, медична страхова компанія Чехії «VZP» реєструє 203 тисячі українців віком від 18 до 65 років, які прибули до Чехії після початку російської агресії.

«Тому я звернувся до Міністерства освіти з пропозицією, аби найближчими тижнями вони запропонували, як можна вирішити це питання якомога швидше. Якщо десь будуть проблеми, то школам потрібно або допомогти, наприклад, із реконструкцією будівель, або нарощувати кадровий потенціал», – додав Куба.

Наразі Міністерство освіти лише обробляє дані зі звичайного набору до шкіл, опрацювати дані з позачергового запису поки не вдалося.

«Оскільки реєстрація українських дітей триває до сьогодні, Міністерство освіти, молоді та спорту Чехії опрацює та оцінить ці цифри пізніше, приблизно у другій половині серпня», – сказала у п’ятницю директорка з відділу комунікацій міністерства Любоміра Черна.

Треба покращити чеську

Результати дослідження компанії «PAQ Research» та Інституту соціології Академії наук свідчить і про невизначеність щодо повернення біженців до України. Третина респондентів, безумовно, хочуть повернутися додому, але лише 14 відсотків із них уже планують зворотну подорож. 43 відсотки респондентів радше чи точно хотіли б залишитися у Чехії.

« У червні початкову школу вже відвідували 57 відсотків дітей і близько 9 відсотків були зареєстровані, але ще не приступили до занять. У нас тут не 350 тисяч біженців, а максимум 250 тисяч. Менше стало і дітей, а дві третини вже записалися у червні», – зазначив Даніел Прокоп.

Позитивним є те, що наразі вдається уникнути сегрегації українських учнів. Дві третини з них не мають у класі жодного або не більше двох однокласників з України. Навпаки, ще є прогалини у вивченні чеської мови та залученні до занять за інтересами.

Хоча переважна більшість дітей має уроки з чеської мови, половина з них займається лише годину на день. Проте фахівці рекомендують робити це вдвічі частіше. Підвищити мовний рівень українських дітей могло б і дозвілля, але в ньому бере участь лише мінімальна кількість біженців. Більшість з них – п'ята частина – займаються колективними видами спорту.

«У такий спосіб поєднуються два ефекти. Згідно з нашими даними, лише 20 відсотків дітей відвідують інтенсивні заняття з чеської мови і водночас лише частково беруть участь у груповому дозвіллі. Логічно, що їхнє знання мови погіршується більше, ніж ми думали три місяці тому», – сказав Прокоп.

За даними Міністерства освіти Чехії, станом на кінець навчального року, чеські початкові школи відвідували 32 тисячі українських біженців. Це на дев’ять тисяч більше, ніж у квітні. Дитсадки відвідували близько п'яти тисяч дітей.