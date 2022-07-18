Hlavní obsah

10 найвизначніших чеських пам'яток, які варто відвідати цього літа

Деніса Хньоупкова, Наталія Драган

Меню до 100 крон. Ми перевірили, де у Чехії можна смачно і недорого поїсти

Дарина Дзюба, Іва Шпачкова

Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниКарлів університет підтримає школярів з України

Карлів університет підтримає школярів з України

Наталія Драган
Foto: Photographee.eu, Shutterstock.com

Чеська мова на курсах від Карлового університету вивчатиметься до рівня, необхідного для вступу до університету.

Reklama

11:00

75 майбутніх студентів з-поміж українських біженців зможуть безкоштовно підготуватися до навчання в чеських університетах на річних курсах Інституту мови та професійної підготовки Карлового університету.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Фонд родини Келлнер «The Kellner Family Foundation» вирішив підтримати українських школярів та допомогти їм здобути освіту в Чехії. Договір про грошову допомогу в розмірі 9,2 мільйона крон підписали ректорка Карлового університету Мілена Краличкова та засновниця фонду Рената Келлнерова.

«Освіта є головною темою всіх проєктів «The Kellner Family Foundation». Для молодих людей з України знання чеської мови є першим і важливим кроком до швидкої інтеграції в чеське суспільство. А курси Інституту мови та професійної підготовки допоможуть їм засвоїти чеську мову та скласти вступні іспити до обраного університету», – сказала Петра Добешова, членкиня ради директорів фонду «The Kellner Family Foundation».

Підготовка українських школярів проходитиме з наголосом на чотири напрями навчання в університетах: гуманітарний, економічний, технічний і природничий. Програма обсягом 1215 годин включатиме семінари, лекції та комплексні завдання, доповнені можливістю індивідуальних консультацій із викладачами.

Для участі у проєкті українським школярам слід подати заяву на навчання та необхідні документи до 31 липня.

Початок курсу — 5 вересня 2022 року.

Sdílejte článek

Související články

Більшість українських біженців хочуть залишитися там, де вони є зараз

Сьогодні закінчується набір українських дітей до дитсадків та шкіл у Чехії

У Празі відбудеться виставка знищеної російської бронетехніки

Час тут зупинився. Історичні басейни пропонують більше, ніж просто плавання

Související témata:
Українські новини
Школа

Наступні новини