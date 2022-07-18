Карлів університет підтримає школярів з України

Фонд родини Келлнер «The Kellner Family Foundation» вирішив підтримати українських школярів та допомогти їм здобути освіту в Чехії. Договір про грошову допомогу в розмірі 9,2 мільйона крон підписали ректорка Карлового університету Мілена Краличкова та засновниця фонду Рената Келлнерова.

«Освіта є головною темою всіх проєктів «The Kellner Family Foundation». Для молодих людей з України знання чеської мови є першим і важливим кроком до швидкої інтеграції в чеське суспільство. А курси Інституту мови та професійної підготовки допоможуть їм засвоїти чеську мову та скласти вступні іспити до обраного університету», – сказала Петра Добешова, членкиня ради директорів фонду «The Kellner Family Foundation».

Підготовка українських школярів проходитиме з наголосом на чотири напрями навчання в університетах: гуманітарний, економічний, технічний і природничий. Програма обсягом 1215 годин включатиме семінари, лекції та комплексні завдання, доповнені можливістю індивідуальних консультацій із викладачами.

Для участі у проєкті українським школярам слід подати заяву на навчання та необхідні документи до 31 липня.