Сьогодні закінчується набір українських дітей до дитсадків та шкіл у Чехії

Сьогодні закінчується запис українських дітей до чеських дитячих садків і початкових шкіл на майбутній навчальний рік. Згідно з даними голови Асоціації регіонів Мартіна Куби, наразі заявки подали близько 40 тисяч дітей з України. Відповідно до статистики, це на 30 тисяч менше за кількість дітей, які приїхали до Чехії після початку російського вторгнення. Ймовірно, деякі родини вже повернулися з дітьми на Батьківщину або планують це зробити найближчим часом.

Частина українських дітей пішла до чеських шкіл невдовзі після нападу Росії на Україну, який почався 24 лютого. За даними Міністерства освіти станом на кінець червня, з початку російського вторгнення чеські школи відвідували близько 39 тисяч українських дітей. Наразі у початкових школах і дитсадках є понад 144 тисячі вільних місць для дітей, які тікають від війни. Крім того, за даними міністерства, до початку наступного навчального року школи можуть створити ще десятки тисяч місць.