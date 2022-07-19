Повоєнне відновлення України. Чех планує запустити багатомільярдні проєкти

Мільярдер Лібор Вінклер з інвестиційної групи «RSJ» має великі плани щодо України. На північному сході країни він побудував невелику опалювальну станцію на біомасі в місті Білопілля та підписав угоди про співпрацю з іншими містами. Філантроп також купує землю, де вирощує швидкорослі дерева.

На першому етапі він має намір інвестувати понад мільярд крон, але в майбутньому інвестиції можуть бути набагато більшими.

«Мій бізнес в Україні завжди ґрунтувався не лише на прибутках, але, перш за все, на цінностях, тому що я вважаю, що було б доцільно мати гідну європейську країну на кордоні з Росією», – сказав Лібор Вінклер в інтерв’ю для SZ Byznys.

«Ми уклали меморандуми про співпрацю з містами Мелітополь, Першотравенськ, Святогірськ та Лиман. Ми хотіли б створити десять-п’ятнадцять теплоцентралей, загальні витрати оцінюються у 40 мільйонів євро (980 мільйонів крон)», – каже Вінклер.

В Україні він бачить великий потенціал, тому що це величезна країна з великою кількістю палива. На півночі є подрібнена деревина, а на півдні – солома або, наприклад, лушпиння соняшнику. Як біомасу Вінклер хоче використовувати тополі та верби з власної плантації.

Пілотний проєкт у Білопіллі абсолютно новий котел, який використовує місцеву подрібнену деревину для виробництва тепла,

котел експлуатується муніципальною теплопостачальною компанією «ESI»,

потужність котла, що виробляє чеська компанія «TTS», становить 2 МВтт,

в експлуатації з грудня 2020 року,

розроблено компаніями «Green Heat», «RSJ» і словацькою компанією «Národná energetická» Джерело: інвестиційна група «RSJ» Foto: Seznam Zprávy Теплоцентраль у Білопіллі.

«Цієї весни ми заснували розплідники тополі в Мелітополі Запорізької області та у селі Холмець Закарпатської області. Наступного року ми плануємо розширити ці розплідники та розвивати плантації тополь. Наша мета — мати в Україні щонайменше три тисячі гектарів плантацій енергетичних культур, капітальні витрати ми оцінюємо у шість мільйонів євро (146 мільйонів крон)», — зазначає Вінклер, який почав подорожувати Україною як турист близько десяти років тому і закохався у неї.

Україна має величезну територію в 600 тисяч квадратних кілометрів, а її ґрунти дуже родючі. Водночас Вінклер хоче використати два мільйони гектарів землі, непридатної для виробництва продуктів харчування.

Незалежність від Росії

Після вторгнення російських військ українці набагато більше чують про енергонезалежність. Країна приблизно на третину залежить від імпорту російського газу, який можна замінити біомасою.

«За оцінками, технічного потенціалу біомаси вистачило б, щоб замінити 22 млрд кубометрів природного газу на рік. Навіть якщо використати лише частину, біомаса суттєво зменшить залежність України від імпорту енергоресурсів з Росії та викопного палива в цілому», – пише інвестиційна група «RSJ»в аналізі українського ринку, який вона надала редакції.

Розсадники тополі в Запорізькій та Закарпатській областях вирощують швидкозростаючу тополю (гібрид Макс-4),

були створені навесні 2022 року (пілотний проєкт був реалізований в Мелітополі роком раніше на площі сім гектарів, де були і верби),

наразі Лібор Вінклер має також 19 гектарів у селі Холмець і 22 гектари у Мелітополі. Джерело: інвестиційна група «RSJ» Foto: Seznam Zprávy Свіжопосаджені тополі.

Однак, окрім війни, що досі триває, є ще одна проблема, яка стоїть на шляху. Вінклер і його соратники підштовхують українців до внесення деяких законодавчих змін і прозорості енергетичного бізнес-середовища.

Зокрема, йдеться про більш стабільне встановлення тарифів на тепло, вироблене з біомаси, які сьогодні в Україні пов'язані з нестабільними та важкопрогнозованими цінами на газ. Він також пропонує створити біржу, на зразок литовської, на якій би торгували біомасами. На його думку, було б добре також встановити чіткіші правила оренди або купівлі так званих невикористаних земель, які придатні для вирощування енергетичних культур.

Лібор Вінклер (61) голова ради директорів компанії «RSJ», яка займається торгівлею на фінансових ринках,

починав як дослідник,

у 2013 році став меценатом фонду «Neuron»

є також акціонером галереї «DOX» або членом наглядової ради Фонду боротьби з корупцією.

За словами Вінклера, ці правила спростять отримання банківського фінансування для проєктів у гривні, щоб він міг розпочати будівництво у більших масштабах.

«Ми ще не отримали фінансування, а без нього ми не хочемо робити проєкти. Ми вели переговори з «Укргазбанком». Угода уже була на папері, проте ми не домовилися. Але банк нам потрібен не лише для того, щоб усунути валютний ризик, а й тому, що ми хочемо будувати теплоцентралі на біомасі в інших містах», – зазначає чеський мільярдер і філантроп.

В Україні у них вже є бізнес-партнер – амбітна група «Isatex», яка займається девелопментом. Наразі її команда живе у котеджах під Мукачевом, бо у їхніх офісах розмістилися росіяни.