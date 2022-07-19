Згідно із новим законом «Лекс Україна» змінюються умови медичного страхування для українців, які приїхали до Чехії після 24 лютого у зв’язку з російською агресією в Україні. Найближчими тижнями тисячі українців автоматично втратять право на державне медичне страхування. Після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту в Чехії українці віком 18-65 років більше не будуть автоматично зараховуватися до так званих державних страхувальників, тобто до тих, за яких страхування сплачує держава.

Так, протягом восьми днів після закінчення цього періоду (тобто 150 + 8 днів з моменту надання захисту) вони повинні зв’язатися зі своєю медичною страховою компанією та вирішити питання щодо нового способу оплати медичного страхування.

Foto: VZP Важлива інформація про медичне страхування для українців від страхової компанії «VZP».

Це означає, що біженці з України повинні задокументувати причини того, що вони і надалі можуть вважатися державним страхувальником. Якщо вони цього не зроблять, вони будуть зобов’язані сплачувати мінімальні внески на медичне страхування , які на 2022 рік становлять 2187 чеських крон на місяць.

«Таке зобов’язання може стосуватися понад 200 тисяч осіб працездатного віку, хоча на даний момент ми, звичайно, не маємо точної інформації про те, скільки людей повернулося до України», – повідомив голова правління директорів «VZP» Том Філіп. «Нехтування цим зобов’язанням призведе до непотрібних ускладнень, створення боргу перед страховою компанією», – зазначив він.

Нові правила медичного страхування для біженців з України: Діють через 150 днів з моменту надання так званого тимчасового захисту для осіб віком від 18 до 65 років

Діти до 18 років – будуть надалі автоматично застраховані державою (на них зобов'язання не поширюється)

Дорослі від 18 до 65 років – зобов'язані повідомити страховій компанії, як вони будуть оплачувати медичне страхування

Дорослі старше 65 років – автоматично застраховані державою (на них зобов’язання не поширюється)

Українцям потрібно звернутися до відділення медичних страхових компаній не пізніше ніж через 8 днів після закінчення встановленого законом терміну, тобто 150 днів

Клієнт повинен буде підтвердити свою особу або присвоєний йому страховий номер, а також надати інші необхідні документи відповідно до індивідуальних життєвих ситуацій

Чеська страхова компанія «VZP» також запустила сайт українською мовою, де публікує основну інформацію про умови, які необхідно виконати, щоб отримати право на державне страхування. Від особи, яка доглядає за дитиною, студентів 18-26 років або пенсіонерів з інвалідністю (до 65 років) вимагатимуться додаткові документи.

«VZP» реєструє близько 215 тисяч українців віком 18-65 років, які прибули до Чехії після 24 лютого у зв’язку з війною. З них 43 тисячі вже працевлаштовані, тобто медичне страхування оплачує їхній роботодавець, або вони оплачують його самі як самозайнята особа. Для осіб, які вже працевлаштовані в Чехії, зобов'язання подавати звіти розповсюджуватиметься на їхніх роботодавців, а не на самих працівників.

Деталі можна дізнатися за посиланням – https://pomocukrajine.vzp.cz/