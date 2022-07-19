Чим зайняти дітей улітку? Малювання, танці, майстер-класи

Článek
Мистецькі майстерні
Галерея міста Праги з радістю запрошує малечу та її батьків до літніх мистецьких майстерень в Еко-студії замку Троя. Тут дітям та дорослим пропонують спробувати себе у різних видах та техніках мистецтва разом із досвідченими викладачами.
Вік: від 4 років.
Коли: з 10.00 до 18.00 (щоп’ятниці з 13.00).
Адреса: Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, Praha 7.
Вартість: безкоштовно.
Прийти на захід можна без попередньої реєстрації. Більш детально ознайомитися можна ТУТ.
Уроки з балету в Національному театрі
Балетна школа Національного театру відкрила свої двері для дітей з України. Заняття з балету проходять у балетній залі Державної опери.
Вік: 6-12 років.
Контакт: s.kysil@narodni-divadlo.cz.
Адреса: Státní Opera Praha, Wilsonova 4, Praha 1.
Вартість: безкоштовно.
Більш детально ознайомитися можна ТУТ.
Клубний зал для дітей та молоді
«Klubovna F2 Štvanice» – це громадський простір, де діти та молодь можуть проводити вільний час, брати участь у регулярних уроках музики і фотографії, майстер-класах та інших заходах.
Вік: 12-20 років.
Контакт: klubovnaf2.stvanice@fuchs2.cz.
Адреса: Štvanice 1125, Praha 7.
Дитячий театральний табір із вивченням мови
Табір призначений для підтримки тих, хто починає навчання у Чехії і потребує вдосконалення своєї чеської мови. Наприкінці табору батьків чекає театралізована вистава у виконанні дітей.
Вік: 6-15 років.
Коли: з 25.07-31.08 з 8.30 до 16.30 (у будні).
Адреса: Divadlo MA, Žitná 41, Praha 1.
Вартість: безкоштовно.
Більш детально ознайомится можна ТУТ.
Iгрова кімната з українськими і чеськими піснями
«Сімейний центр К2» запрошує малюків та їхніх батьків до ігрової кімнати з вивченням українських і чеських пісень та віршів.
Вік: 2-6 років.
Коли: щовівторка з 16.00 до 18.00.
Контакт: rc@klubk2.cz.
Адреса: Ostružinová 9, Praha 10.
Вартість: безкоштовно.
Школа мистецтв «UaKidsSchool» для дітей та молоді
Школа мистецтв «UAKidsSchool», україномовний осередок творчості для маленьких українців та молоді, які були вимушені покинути домівку через російську агресію в Україні, оголошує набір у групи із сучасної хореографії та гімнастики, акторської майстерності та малювання.
Вік: від 3-х років.
Контакт: +420721857414 (Анастасія).
Адреса: Burešova 1660/1, Praha 8.
Вартість: від 1300 крон.
Більш детально ознайомитися можна ТУТ.
Адаптаційні групи від «Ласкаво просимо до Чехії»
Команда проєкту «Ласкаво просимо до Чехії» запрошує дітей з України взяти участь у адаптаційній програмі. Наразі відкрита реєстрація на заняття у серпні.
Вік: 6-15 років.
Коли: з 8.00 до 12.00 або з 13.00 до 17.00.
Контакт: deti@vitejvcesku.cz.
Адреса: Holečkova 39, Praha 5.
Вартість: безкоштовно.
Клуб вільного часу для школярів від «Riverside school»
Англійська школа «Riverside school» запрошує підлітків провести вільний час із користю.
Щотижня з понеділка по четвер їх чекає програма на будь-який смак: практика з англійської, футбол, настільний теніс, прогулянки Прагою тощо.
Контакт: frorianheckel@riversideschool.cz.
Адреса: M. Horakove 116/109, 3 поверх.
Малювання на свіжому повітрі
Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze» запрошує дітей різного віку спробувати себе вуличними художниками. Із собою необхідно взяти приладдя для малювання, ковдру, маленькі закуски. Наприкінці зустрічі організатори пропонують влаштувати пікнік.
Коли: 20.7.
Час: 17:00.
Де: перед церквою на Náměstí Jiřího z Poděbrad.
Реєстрація: taraskina@inbaze.cz.
Майстер-класи від українського вчителя танцю
Вчитель танцю з України Яна Реутова у співпраці з Анастасією Павловською пропонують українським дітям взяти участь у танцювальних майстер-класах із рухливими іграми та імпровізаціями. Проєкт реалізовує «Tanec Praha z.ú. / PONEC» – театр танцю у співпраці з агентурою «Art4People».
Вік: 4 - 6 років / 6 - 11 років.
Коли: з 19.07 до обіду (у вівторок щотижня). Час: 9.00 - 10.00 / 10.00 - 11.00. Контакт: martina.filinova@tanecpraha.eu.
Де: Vlkova 821/23, 130 00 Praha 3, Žižkov.
Вхід безкоштовний.