Чим зайняти дітей улітку? Малювання, танці, майстер-класи

Мистецькі майстерні

Галерея міста Праги з радістю запрошує малечу та її батьків до літніх мистецьких майстерень в Еко-студії замку Троя. Тут дітям та дорослим пропонують спробувати себе у різних видах та техніках мистецтва разом із досвідченими викладачами.

Вік: від 4 років.

Коли: з 10.00 до 18.00 (щоп’ятниці з 13.00).

Адреса: Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, Praha 7.

Вартість: безкоштовно.

Прийти на захід можна без попередньої реєстрації. Більш детально ознайомитися можна ТУТ.

Foto: ghmp.cz Майстерні призначені для сімей із дітьми, які цікавляться змістовним та творчим дозвіллям під час літніх канікул.

Уроки з балету в Національному театрі

Балетна школа Національного театру відкрила свої двері для дітей з України. Заняття з балету проходять у балетній залі Державної опери.

Вік: 6-12 років.

Контакт: s.kysil@narodni-divadlo.cz.

Адреса: Státní Opera Praha, Wilsonova 4, Praha 1.

Вартість: безкоштовно.

Більш детально ознайомитися можна ТУТ.

Клубний зал для дітей та молоді

«Klubovna F2 Štvanice» – це громадський простір, де діти та молодь можуть проводити вільний час, брати участь у регулярних уроках музики і фотографії, майстер-класах та інших заходах.

Вік: 12-20 років.

Контакт: klubovnaf2.stvanice@fuchs2.cz.

Адреса: Štvanice 1125, Praha 7.

Більш детально можна ознайомитися ТУТ.

Дитячий театральний табір із вивченням мови

Табір призначений для підтримки тих, хто починає навчання у Чехії і потребує вдосконалення своєї чеської мови. Наприкінці табору батьків чекає театралізована вистава у виконанні дітей.

Вік: 6-15 років.

Коли: з 25.07-31.08 з 8.30 до 16.30 (у будні).

Адреса: Divadlo MA, Žitná 41, Praha 1.

Вартість: безкоштовно.

Більш детально ознайомится можна ТУТ.

Iгрова кімната з українськими і чеськими піснями

«Сімейний центр К2» запрошує малюків та їхніх батьків до ігрової кімнати з вивченням українських і чеських пісень та віршів.

Вік: 2-6 років.

Коли: щовівторка з 16.00 до 18.00.

Контакт: rc@klubk2.cz.

Адреса: Ostružinová 9, Praha 10.

Вартість: безкоштовно.

Школа мистецтв «UaKidsSchool» для дітей та молоді

Foto: Школа мистецтв «UaKidsSchool» У школі працюють досвідчені викладачі, які готові вислухати кожного учня, який завітав до них.

Школа мистецтв «UAKidsSchool», україномовний осередок творчості для маленьких українців та молоді, які були вимушені покинути домівку через російську агресію в Україні, оголошує набір у групи із сучасної хореографії та гімнастики, акторської майстерності та малювання.

Вік: від 3-х років.

Контакт: +420721857414 (Анастасія).

Адреса: Burešova 1660/1, Praha 8.

Вартість: від 1300 крон.

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Адаптаційні групи від «Ласкаво просимо до Чехії»

Foto: vitejvcesku.cz Проєкт «Ласкаво просимо до Чехії» – це програма адаптації для українських дітей та молоді 6-15 років.

Команда проєкту «Ласкаво просимо до Чехії» запрошує дітей з України взяти участь у адаптаційній програмі. Наразі відкрита реєстрація на заняття у серпні.

Вік: 6-15 років.

Коли: з 8.00 до 12.00 або з 13.00 до 17.00.

Адреса: Holečkova 39, Praha 5.

Вартість: безкоштовно.

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Клуб вільного часу для школярів від «Riverside school»

Англійська школа «Riverside school» запрошує підлітків провести вільний час із користю.

Щотижня з понеділка по четвер їх чекає програма на будь-який смак: практика з англійської, футбол, настільний теніс, прогулянки Прагою тощо.

Адреса: M. Horakove 116/109, 3 поверх.

Малювання на свіжому повітрі

Foto: InBáze, z. s. Ілюстраційне фото.

Центр для мігрантів і чеської громадськості «InBáze» запрошує дітей різного віку спробувати себе вуличними художниками. Із собою необхідно взяти приладдя для малювання, ковдру, маленькі закуски. Наприкінці зустрічі організатори пропонують влаштувати пікнік.

Коли: 20.7.

Час: 17:00.

Де: перед церквою на Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Більш детально можна ознайомитися ТУТ.

Майстер-класи від українського вчителя танцю

Вчитель танцю з України Яна Реутова у співпраці з Анастасією Павловською пропонують українським дітям взяти участь у танцювальних майстер-класах із рухливими іграми та імпровізаціями. Проєкт реалізовує «Tanec Praha z.ú. / PONEC» – театр танцю у співпраці з агентурою «Art4People».

Вік: 4 - 6 років / 6 - 11 років.

Коли: з 19.07 до обіду (у вівторок щотижня). Час: 9.00 - 10.00 / 10.00 - 11.00. Контакт: martina.filinova@tanecpraha.eu.

Де: Vlkova 821/23, 130 00 Praha 3, Žižkov.

Вхід безкоштовний.