Держава припинить сплачувати страхування за 200 тисяч біженців

Після прибуття українських біженців до Чехії та отримання тимчасового захисту пройде 150 днів. А це, на думку законодавців, час, протягом якого вони мали знайти роботу, і держава більше не повинна оплачувати їхній медичний догляд.

Для українців це означає лише одне - вони повинні звернутися до страхової компанії і довести, що вони мають право на страхування чи за них заплатить хтось інший.

«Я очікую, що це збільшить зайнятість, зрештою, це й було метою закону», – сказав виданню «Право» (Právо) голова ради директорів страхової компанії «VZP» Том Філіпп.

«Якщо вони (біженці - ред) не зареєструються, а їм понад 18 і менше 65 років, держава припинить оплачувати їхнє страхування і вони почнуть накопичувати борги», – підкреслив він. Існує також ризик штрафів. Але вимагання може бути проблематичним. Особливо якщо виявиться, що особа, яка офіційно стала боржником, давно виїхала з Чехії.

Влада не має точної інформації про пересування осіб. Але якщо вдасться довести, що вони перетнули кордон, їхній борг буде списаний. Проте позичальники і надалі матимуть доступ до медичної допомоги.

«Якщо людина не платить, вона застрахована, у неї виникає заборгованість, а потім штрафи. Але якщо вона вчасно приходить до медичного закладу, її нормально оформлюють», – пояснив Філіп.

Вісім днів на реєстрацію

Однак краще не зволікати. Після 150 днів українці мають вісім днів, щоб зв’язатися із страховою компанією, в ідеалі в електронному вигляді, щоб уникнути черг у відділеннях.

Біженці можуть зареєструватися у «VZP» через форму на сайті www.pomocukrajine.vzp.cz, яка доступна з 21 липня. Тих, хто прибув невдовзі після початку війни, це стосуватиметься вже наступного тижня.

Йдеться, насамперед, про осіб віком від 18 до 65 років, які мають підтвердити, чи доглядають вони за дитиною, навчаються або перебувають на обліку в бюро зайнятості. У такому разі держава продовжуватиме оплачувати їхнє страхування. Дітям і пенсіонерам держава сплачує страхування, їм не слід нічого повідомляти.

Нічого не змінюється для 43 тисяч українців, які вже знайшли роботу на ринку праці. Вони або сплачують внески самі, або роботодавець робить це за них.

Зміни відбулися згідно із законом «Лекс Україна 2». Так, законодавці прагнуть заохотити біженців шукати роботу, а також заощадити кошти страхових компаній для тих, хто вже не перебуває в Чехії.

Спочатку держава мала намір автоматично сплачувати допомогу кожному біженцю протягом одного року. У березні медична допомога «VZP» для українських біженців становила 65 мільйонів крон, у квітні – 150 мільйонів крон.