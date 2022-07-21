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ZprávyУкраїнські новиниУ Чехії заборонять використання одноразових пластикових виробів

У Чехії заборонять використання одноразових пластикових виробів

ČTK, Наталія Драган
Foto: Shutterstock.com/Nikiti

Зміни щодо споживання одноразових пластикових виробів мали бути прийняті ще минулого року, але попередній уряд не встиг їх обговорити.

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12:00

Новий закон, схвалений нижньою палатою Парламенту Чехії, ґрунтується на постанові Європейського Союзу.

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Згідно з нормами Європейського Союзу, у Чехії буде заборонено виробництво та продаж одноразових пластикових столових приборів, тарілок або соломинок. Таке рішення схвалила нижня палата Парламенту Чехії. Нині цей закон має затвердити Сенат, а потім президент Чехії.

Заборона стосується в основному одноразових пластикових виробів, до яких також належать мішалки для напоїв, ватні палички або палички для утримування повітряних кульок, стаканчики для напоїв і полістирольні коробки для їжі.

Щодо застосування певних виробів, таких як гігієнічні прокладки, тампони, вологі серветки або тютюнові вироби з фільтрами, виробники мають повідомити користувача, як правильно їх утилізувати після використання.

За даними Міністерства природи Чехії, щорічне споживання пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 мільярда штук. До окремих одноразових товарів, які будуть заборонені, вже існує низка придатних альтернатив, наприклад, із паперу.

Депутати вдвічі зменшили штрафи, які загрожували б виробникам за порушення закону. Так, максимальний штраф у 10 мільйонів крон було зменшено до 5 мільйонів крон.

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