У Чехії заборонять використання одноразових пластикових виробів

Згідно з нормами Європейського Союзу, у Чехії буде заборонено виробництво та продаж одноразових пластикових столових приборів, тарілок або соломинок. Таке рішення схвалила нижня палата Парламенту Чехії. Нині цей закон має затвердити Сенат, а потім президент Чехії.

Заборона стосується в основному одноразових пластикових виробів, до яких також належать мішалки для напоїв, ватні палички або палички для утримування повітряних кульок, стаканчики для напоїв і полістирольні коробки для їжі.

Щодо застосування певних виробів, таких як гігієнічні прокладки, тампони, вологі серветки або тютюнові вироби з фільтрами, виробники мають повідомити користувача, як правильно їх утилізувати після використання.

За даними Міністерства природи Чехії, щорічне споживання пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 мільярда штук. До окремих одноразових товарів, які будуть заборонені, вже існує низка придатних альтернатив, наприклад, із паперу.