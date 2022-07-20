Гурт «The Hardkiss» виступить з благодійним концертом у Празі

Музичний поцілунок подарує своїм шанувальникам київський гурт «The Hardkiss». Вони - яскраві представники якісної української музики, яких знають не лише в Україні, але й далеко за її межами. Вже 31 липня колектив виступить у чеській столиці. В рамках європейського туру концерти також пройдуть у містах Німеччини.

Foto: Фейсбук гурту. Афіша благодійного туру гурту.

У музиці гурту гармонійно поєднуються рок, поп та електронна музика. Їхні пісні завжди потрапляють у найвищі стрічки чартів, а альбоми збирають найкращі нагороди. Наприклад, цього року журі музичної премії «Yuna» знову визнали колектив найкращим рок-гуртом, а їхній альбом «Жива і не залізна» переміг у номінації «Найкращий альбом». Солістку гурту Юлію Саніну разом із чоловіком Валерієм Бебком, який є також креативним продюсером гурту, назвали музичною харизматичною парою року.

Празький концерт улюбленців публіки відбудеться на сцені клубу «Retro Music Hall» за адресою Francouzská 75/4.

Частину коштів від продажу квитків буде направлено на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям.