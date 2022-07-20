З-поміж підприємців у Чехії побільшало українців і росіян

За статистикою Міністерства промисловості та торгівлі Чеської Республіки (МРО), наприкінці червня близько 27 300 українців займалися бізнесом, за останні три місяці їхня кількість збільшилася на 1270 осіб. Серед іноземців українці залишаються найбільшою бізнес-групою в країні.

Однак за останні три місяці побільшало й російських підприємців, кількість яких зросла на 148 і становить близько 4450 осіб. Збільшення за цей період було втричі більше, ніж у підприємців з В’єтнаму, які з-поміж іноземців із чисельністю приблизно 20 700 осіб утворюють третю за величиною бізнес-групу після словаків.

У другому кварталі цього року МРО зареєструвало приблизно 106 300 іноземних підприємців. Загалом у Чехії вели бізнес 2,6 мільйона осіб, з яких 80 відсотків були фізичними особами, решта – юридичними.

Кількість українських підприємців у країні зросла приблизно на 2200. Станом на кінець червня найбільше українців працювало в Празі – приблизно 12600 осіб. За останні три місяці їхня кількість збільшилася на 522.

Середньочеський край повідомив про 4200 українських підприємців станом на 30 червня, що на 224 більше, ніж було наприкінці березня. Більша кількість українців продовжувала вести бізнес у Південно-Моравському краї (1860 підприємців) та в Устецькому краї (1290 підприємців).