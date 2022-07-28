Наметові містечка для біженців порожні, коштували мільйони крон

Сонячне проміння падає на двадцять вмонтованих будиночків для біженців. Вже зранку на незатіненій ділянці нестерпно спекотно. Але це нікому не заважає, як і безперервні звуки мотоциклів на сусідній трасі.

А все тому, що наметове містечко в Островачіце, що поблизу Брно, яке керівництво Південноморавського регіону облаштувало для українських біженців, у середу пустує. І не тільки у середу. За останні три тижні тут не було жодного біженця.

Схожа ситуація і у празьких наметових містечках у районах Малешіце і Троя. Водночас засновники сплачують сотні тисяч крон на місяць на витрати, пов’язані з їхнім функціонуванням. Що буде з кампусами далі, наразі незрозуміло.

Керівництво Південноморавського регіону встановило наметове містечко на початку червня. Загалом через нього пройшли 133 біженці. «З початку липня і до сьогодні в наметовому містечку в Островачіце не було розміщено жодного біженця», – сказав речник регіону Петр Голечек.

За створення табору з мобільними будинками, їдальнею та іншим обладнанням спочатку заплатили понад 2,3 мільйона крон. Щомісяця керівництво додає ще 550 тисяч крон. «Це за оренду землі, туалетних кабін і контейнерів, оренду огорожі, житлових контейнерів і охорону», – зазначив речник.

Інші витрати визначаються відповідно до заповненості містечка. Вони можуть сягати 580 тисяч на місяць і включають оперативну безпеку, усний переклад, споживання електроенергії, кейтеринг і вивезення відходів. «Сума не включає харчування біженців», – уточнив Голечек.

Foto: Tomáš Svoboda, Seznam Zprávy Менш ніж за два місяці роботи через наметове містечко пройшли 133 біженці.

За земельну ділянку площею 4400 квадратних метрів область платить 132 тисячі крон на місяць. Загальнодоступний договір укладено на період з першого липня до кінця вересня. Однак будь-яка сторона може розірвати його раніше без пояснення причини.

Наметове містечко у районі Островачіце призначене для людей, у яких перевіряють, чи мають вони право на допомогу для біженців. Зазвичай перевірка триває кілька днів. Біженців, які раніше відмовилися від тимчасового проживання, туди не пускають.

Станом на початок липня витрати регіону, пов'язані з міграційною кризою, склали понад 180 мільйонів крон. Найбільше грошей потрібно було на розміщення біженців, роботу колишнього центру допомоги у виставковому центрі у Брно та електроспоживання.

Порожнє містечко у Трої

Крім того, порожніми є й кампуси у празькому районі Троя. «На даний момент у Трої нікого немає, у містечку у Малешіце перебувають 54 особи», – сказав виданню Seznam Zprávy речник муніципалітету Праги Тадеаш Провазнік.

За весь час тимчасовий притулок у Трої знайшли 1260 осіб, а у Малешіце – 1183.

На відміну від Південноморавського регіону, у Празі не потрібно платити за оренду землі. «Земля в Трої є власністю міста. У Малешіце земля належить Чеській пошті (Česká pošta), але орендну плату ми не платимо», – додав Провазнік.

Втім, навіть ці містечка коштують сотні тисяч на місяць.

«Намети, освітлення, постільна білизна були надані Пожежно-рятувальним департаментом Праги та Управлінням служб столиці з гуманітарного складу. Витрати на утримання містечок становлять сотні тисяч на місяць. Наразі ми не можемо надати більш конкретні дані, оскільки витрати постійно змінюються», – сказав речник.

Як довго працюватимуть табори в Празі чи Південній Моравії, залишається незрозумілим.