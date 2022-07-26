Не залишайтеся наодинці з труднощами, радять фахівці психологічних центрів

Рятуючись від російської агресії, переважна частина українців покинула свої домівки і знайшла прихисток у Чехії. Однак знаходитись в іншій країні далеко від рідного дому, звикнути до нового міста, пристосуватись до нової роботи, вивчити нову мову, а також подбати про своїх близьких та рідних, – дуже важко.

Де знайти в собі сили адаптуватися до зовсім невідомого середовища і при цьому зберегти себе?

Перше, на чому наголошують спеціалісти психологічних центрів, – не залишайтеся наодинці із своїми труднощами. Експерти зазначають, що одним із найбільш дієвих та ефективних способів допомогти собі, є використання будь-якої можливості звернутися за допомогою до близьких людей чи фахівців. Де шукати психологічну допомогу у Чехії?

Безкоштовна психологічна підтримка у Чехії:

Допомога матерям із дітьми від психотерапевтичного санаторію «Ondřejov».

Foto: https://ondrejov.cz/ Ілюстраційне фото.

Лінія кризової та психологічної допомоги «Слухатко»

Лінія працює анонімно, а консультація є безкоштовною, ви оплачуєте тільки вартість розмови згідно з тарифом вашого мобільного оператора. Центр допомоги пропонує 6 безкоштовних консультацій з психологом.

Психологічна підтримка від «Національного інституту душевного здоров’я»:

Контакт: (+420) 283088139 або e-mail: ambulance@nudz.cz.

Психологічна допомога в центрі «DIAKONIE».

Центр «DIAKONIE» надає безкоштовну психологічну допомогу для українців щоп’ятниці з 9:00 до 14:00 за адресою: Varšavská 37, Praha 2.

Запис на прийом: novitska@diakonieskp.cz.