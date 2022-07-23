Природа тут дихає. Дослідіть красу чеських гір Крконоше

Одним із багатьох місць у Чехії, де можна на мить відволіктися від міської метушні і надихнутися природою, є місто на півночі країни з назвою Рокитніце-над-Їзерою. Знаходиться воно у підніжжя чеських гір Крконоше, тож взимку це один із найбільших гірськолижних курортів, а влітку місце, де можна прогулятися, насолодитися гірськими пейзажами і свіжим повітрям. З Праги до містечка Рокитніце можна дістатися приблизно за 2,5 години автобусом зі станції «Černý most».

Крконоше – найвищий гірський масив на території Чехії. Найвищою точкою є гора Снєжка, її висота становить 1603 м над рівнем моря. Oдин із схилів знаходиться в Чехії, а другий – у Польщі. Покриті вони лісами, гірськими луками і кам'яними розсипами.

У серці ареалу та на хребті пагорба біля Рокитніце-над-Їзерою можна знайти декілька оглядових майданчиків. З чотирьох оглядових точок від архітекторів команди «Mjölk architects» відкривається дивовижний краєвид на пагорби та густу рослинність, що огортає кожного. Тут дійсно можна відчути єднання з природою.

На створення таких сучасних оглядових майданчиків зі сталі та дерев’яної обшивки архітекторів надихнули постаті з герба міста Рокитніце – Лисиця, Ведмідь, Вівця та Гірник. Спочатку вони були символами чотирьох сіл, які об’єдналися в одне місто, а тепер символічно стоять на сторожі міста.