Hlavní obsah

10 найвизначніших чеських пам'яток, які варто відвідати цього літа

Деніса Хньоупкова, Наталія Драган

Меню до 100 крон. Ми перевірили, де у Чехії можна смачно і недорого поїсти

Дарина Дзюба, Іва Шпачкова

Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниУ вихідні збережеться спека, але температура вже не буде тропічною

У вихідні збережеться спека, але температура вже не буде тропічною

ČTK, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

17:30

Прогноз погоди на найближчі дні в Чехії: спекотне літо продовжується.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

У вихідні у Чехії збережеться спекотна погода, але температура, ймовірно, вже не буде тропічною. У більшості областей країни максимальна температура становитиме близько 30 градусів за Цельсієм. У Моравії та Сілезії в суботу вона може сягнути 34 градусів тепла. Також можливі грози та зливи. Про це йдеться в тижневому прогнозі погоди Чеського гідрометеорологічного інституту.

З четверга в деяких районах Чехії стане трохи прохолодніше, температурний максимум досягне 28-33 градусів за Цельсієм. Місцями очікуються сильні грози, які будуть супроводжуватися проливними дощами, градом і поривами вітру близько 70 кілометрів на годину. У східній частині країни збережуться субтропічні температури, які можуть сягнути аж 37 градусів за Цельсієм.

У п'ятницю можливі грози на півночі та північному сході країни.

У суботу знову буде переважано хмарно з проясненнями, місцями очікуються грози. Найвища денна температура підніметься до 26-30 градусів за Цельсієм, на сході – до 30-34 градусів.

У неділю найвища денна температура становитиме від 27 до 32 градусів тепла.

На початку наступного тижня, за прогнозами метеорологів, температура повітря сягне вище 35 градусів за Цельсієм.

Sdílejte článek

Související články

Посол Євген Перебийніс отримає підвищення. Може працювати із Зеленським

З-поміж підприємців у Чехії побільшало українців і росіян

Гурт «The Hardkiss» виступить з благодійним концертом у Празі

Що роблять чехи, а українці ні? Звички місцевих, які можуть здивувати

Související témata:
Українські новини

Наступні новини