У вихідні збережеться спека, але температура вже не буде тропічною

У вихідні у Чехії збережеться спекотна погода, але температура, ймовірно, вже не буде тропічною. У більшості областей країни максимальна температура становитиме близько 30 градусів за Цельсієм. У Моравії та Сілезії в суботу вона може сягнути 34 градусів тепла. Також можливі грози та зливи. Про це йдеться в тижневому прогнозі погоди Чеського гідрометеорологічного інституту.

З четверга в деяких районах Чехії стане трохи прохолодніше, температурний максимум досягне 28-33 градусів за Цельсієм. Місцями очікуються сильні грози, які будуть супроводжуватися проливними дощами, градом і поривами вітру близько 70 кілометрів на годину. У східній частині країни збережуться субтропічні температури, які можуть сягнути аж 37 градусів за Цельсієм.

У п'ятницю можливі грози на півночі та північному сході країни.

У суботу знову буде переважано хмарно з проясненнями, місцями очікуються грози. Найвища денна температура підніметься до 26-30 градусів за Цельсієм, на сході – до 30-34 градусів.

У неділю найвища денна температура становитиме від 27 до 32 градусів тепла.