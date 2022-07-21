Посол Євген Перебийніс отримає підвищення. Може працювати із Зеленським

Коли український посол Євген Перебийніс приїхав у червні на музичний фестиваль «Rock for People» у Градець-Кралове, він був як одна з рок-зірок. Схвильовані люди вітали його, висловлювали свою підтримку і навіть робили селфі. Його промову під назвою «Ми не повинні опускати руки» про війну в Україні слухали багато людей.

Український дипломат і богеміст за освітою, який чудово володіє чеською, піде з посади у Празі в серпні. Його звільнення було дещо несподіваним. Євген Перебийніс поїде з Чехії у розпал війни, у якій Прага допомагає озброєнням Києва. До того ж це відбудеться під час чеського головування в Євросоюзі, з яким Україна хоче максимально зблизитися. А будь-якому новому дипломату, який прийде після нього, знадобиться час, щоб звикнути до нового місця роботи.

Однак, згідно з інформацією видання Seznam Zprávy, після успішної місії у Празі на Батьківщині український дипломат займатиме високу посаду. Він міг би переміститися безпосередньо до Офісу президента Володимира Зеленського.

Російські танки на Летні

Нещодавно Євген Перебийніс відкрив нетрадиційну виставку в Чехії. На Летенській рівнині можна побачити уламки російської військової техніки, привезеної прямо з українського поля бою, щоб продемонструвати силу, з якою стикається Україна. Там Перебийніс повідомив інформагентству «ČTK», що повернеться до Києва та Міністерства закордонних справ. Він не виключив ще одного відрядження за кордон.

Однак, згідно з інформацією видання від трьох чеських дипломатичних джерел, Перебийніс прямує до Офісу президента Володимира Зеленського.

У посольстві України в Празі на пряме запитання видання цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. «Наразі ми не коментуємо подальшу діяльність посла», – сказала речниця посольства Тетяна Окопна.

Це не обов’язково суперечить тому, про що публічно говорив Євген Перебийніс. Дипломати, в тому числі чеські, часто залишаються працівниками головного відомства, навіть якщо працюють в інших установах. Їм можуть надати і неоплачувану відпустку. Наприклад, керівник зовнішньополітичного відділу Офісу президента Чехії та колишній неодноразовий посол Рудольф Їндрак технічно залишається співробітником Чернінського палацу, і вважається, що він повернеться до дипломатії та на посаду посла після роботи у Празькому граді.

На «хорошу посаду»

З Києва щойно повернувся Томаш Пояр, радник прем’єр-міністра Петра Фіали з питань безпеки та зовнішніх зв’язків і ключова особа у чесько-українських відносинах під час війни. Відповідно до дипломатичних звичаїв він відмовився коментувати конкретні можливі дії Євгена Перебийноса в майбутньому.

«Посол Перебийніс має отримати хорошу посаду в Києві», – сказав Пояр виданню Seznam Zprávy. За його словами, від'їзд активного і відомого посла не вплине на чесько-українські відносини. «Ротація послів зазвичай відбувається через чотири роки. Посол Перебийніс працює у Празі п’ять з половиною років, тому я вважаю це рутинною справою», – сказав він.

Закулісна інформація також свідчить про те, що Перебийноса не відкликали «для покарання». «Він отримає хорошу посаду в Києві, це не покарання, це підвищення», – повідомило виданню високопоставлене джерело з дипломатичного середовища на умовах анонімності через делікатність такої інформації.

Про відкликання Перебийноса з Праги Київ повідомив на початку липня в рамках масштабних змін в українських установах у світі. За ними, звичайно, уважно стежать у зв’язку з війною у країні.

Серед звільнених дипломатів був і посол України в Німеччині Андрій Мельник, якому на дипломатичній посаді було набагато важче, ніж, наприклад, його колезі в Чехії. Берліну довелося переглянути свою політику щодо Москви у зв’язку з російською агресією в Україні, і це пройшло не зовсім гладко. Андрій Мельник не завжди дотримувався дипломатичної лексики. В одній із суперечок він навіть назвав канцлера Німеччини «капризною ковбасою» через близькість Берліна до Москви.

Так, існує ймовірність, що відкликання ширшої групи послів, включаючи Євгена Перебийноса, також має на меті згладити напружений обмін думками в Берліні.

Хто буде після Перебийноса

Водночас звільнення Перебийноса викликає питання, хто замінить його у ці відповідальні часи. За деякими даними, до Праги міг приїхати хтось із близького оточення Зеленського, тобто «політичний», а не кар’єрний дипломат. Крім того, він уже міг налагодити стосунки з ключовими чеськими представниками.

Міністерство закордонних справ Чехії відмовилося коментувати, чи вже розглядає можливе призначення нового українського посла. Перед прибуттям кожен посол повинен отримати від країни перебування згоду на дипломатичну діяльність. До цього моменту процес призначення нових послів відбувається у таємному режимі, тому установи його не коментують.

«Ми не можемо це коментувати», – сказала речниця міністра закордонних справ Яна Ліпавського Ленка До, відповідаючи на запитання, чи вже триває процес надання угоди наступнику Перебейноса.