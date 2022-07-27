У Празі відсвяткують День Української Державності

Посольство України у Чехії запрошує приєднатися до урочистої церемонії підняття Державного Прапора України та вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про українських героїв.

До посольства можна приносити патріотичні дитячі малюнки, листівки та листи українським захисникам, які розмістять на вуличних стендах установи, а решту передадуть військовим на передову.

Foto: Міністерство культури та інформаційної політики України. Міністерство культури та іформаційної політики України розробило концепцію єдиної візуальної символіки свята.

Акція відбудеться о 9 годині ранку за адресою Charlese de Gaulla 29, Прага 6 біля українського посольства у Празі.

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