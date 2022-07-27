Hlavní obsah

Що роблять чехи, а українці ні? Звички місцевих, які можуть здивувати

Дарина Дзюба

16-річний українець звикає до життя в Остраві, приїхав лише з гітарою

ČTK, Дарина Дзюба

Куди піти з дітьми у Празі? На карусель часів імператора

Міхал Шула, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниУ Празі відсвяткують День Української Державності

У Празі відсвяткують День Української Державності

Дарина Дзюба
Foto: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Ілюстраційне фото.

Reklama

12:00

28 липня в Україні вперше відзначатимуть День Української Державності. До святкування долучиться і українська громада у чеській столиці.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Посольство України у Чехії запрошує приєднатися до урочистої церемонії підняття Державного Прапора України та вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про українських героїв.

До посольства можна приносити патріотичні дитячі малюнки, листівки та листи українським захисникам, які розмістять на вуличних стендах установи, а решту передадуть військовим на передову.

Foto: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Міністерство культури та іформаційної політики України розробило концепцію єдиної візуальної символіки свята.

Акція відбудеться о 9 годині ранку за адресою Charlese de Gaulla 29, Прага 6 біля українського посольства у Празі.

Деталі за посиланням ТУТ.

Відтепер 28 липня щороку відзначатимуть День Української Державності. «День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру», – зазначив Зеленський.

Sdílejte článek

Související články

Чехія надала захист понад 400 тисячам біженців

Співає з Боно та Шираном. На фронті розблоковує телефон відбитком загиблого бійця

Відеопортал Stream пропонує улюблені мультфільми для дітей українською

Související témata:
Українські новини

Наступні новини