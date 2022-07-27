У Празі відсвяткують День Української Державності

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Посольство України у Чехії запрошує приєднатися до урочистої церемонії підняття Державного Прапора України та вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про українських героїв.
До посольства можна приносити патріотичні дитячі малюнки, листівки та листи українським захисникам, які розмістять на вуличних стендах установи, а решту передадуть військовим на передову.
Акція відбудеться о 9 годині ранку за адресою Charlese de Gaulla 29, Прага 6 біля українського посольства у Празі.
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Відтепер 28 липня щороку відзначатимуть День Української Державності. «День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру», – зазначив Зеленський.