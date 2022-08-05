«Відновлення України зачекає». Чехи просять уряд усунути наслідки кризи

79 відсотків опитаних вважають найважливішим завданням під час головування Чехії «подолання соціальних наслідків енергетичної кризи». Ця тема є у суспільстві резонуючою, навіть серед противників євроінтеграції.

«Це базується на розвитку внутрішніх цін. Чехи сподіваються, що у цій ситуації Європа прикриє нам спину. Згідно з нашими даними, чотири п’ятих населення повинні почати суттєво заощаджувати, тобто навіть заможні», – пояснює соціолог Нікола Горжейш.

Такими є результати опитування агентства «STEM» у співпраці з консорціумом «Чеські інтереси в ЄС», в якому взяли участь 1021 особа з 20 по 30 травня 2022 року, тобто перед самим початком чеського головування в Раді ЄС.

З енергетичною безпекою також пов’язано те, що 57 відсотків населення хочуть, щоб уряд прискорив перехід до так званої «зеленої» енергетики. Пропозиції, які дозволять це зробити, будуть на порядку денному чеського головування найближчими місяцями.

«Нині відновлювані джерела є очевидною альтернативою викопному паливу не лише через кліматичну кризу, але й тому, що вони підвищують енергетичну самодостатність Чеської Республіки. І 82 відсотки чехів зараз хочуть енергетичної самозабезпеченості в Європі, що набагато більше, ніж минулого літа», – пояснює Гелена Трухла, головна аналітикиня проєкту «Чеські інтереси в ЄС».

Відновлення України? Зачекає

Тема, яка стоїть першою в списку урядових пріоритетів – повоєнна відбудова України та підтримка її вступу до Європейського Союзу – для чехів не є принциповою. Лише близько третини населення просить уряд зосередитися на Україні під час головування в Раді ЄС.

П'ять пріоритетів чеського головування Подолання міграційної кризи та післявоєнна відбудова України Енергетична безпека Посилення обороноздатності Європи та безпека кіберпростору Стратегічна стійкість європейської економіки Стійкість демократичних інститутів

Великий інтерес суспільства викликає також пріоритет під назвою «стратегічна стійкість європейської економіки». Це означає, що, на думку опитаних, ЄС має прагнути покращити безпеку поставок сировини та компонентів, необхідних для безперебійного функціонування чеської промисловості, наприклад, автомобільної. Ця тема опинилася на уявному третьому місці в списку популярних серед громадськості тем.

«Той факт, що 68 відсотків населення підтримує зусилля щодо зменшення залежності від одного чи кількох постачальників сировини чи комплектуючих, відображає занепокоєння щодо подальшого розвитку відносин не лише з Росією, а й з Китаєм. З обох країн Європа імпортує не лише нафту та газ, а й низку іншої важливої ​​сировини. Серед них також рідкоземельні елементи, які є необхідними для виробництва електродвигунів або електрогенераторів», – пояснює Трухла.

Другим важливим пріоритетом для чехів є дотримання демократичних правил в країнах союзу та піклування про захист незалежності ЗМІ. «Це відображає передусім той факт, що навіть у Чеській Республіці люди не мають відчуття, що суди та установи працюють чесно та справедливо. Згідно з даними, чехи мають певні сумніви щодо рівня демократії, наприклад, в Угорщині та Польщі, але поки не вважають це повною трагедією», – каже соціолог Горжейш.