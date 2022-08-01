Біженці займають чергу до Центру зайнятості з ночі

У четвер о 6-й годині ранку натовп українців біля Центру зайнятості швидко збільшується. Люди поспішають зайняти чергу, серед них є й ті, хто стоїть тут з ночі.

«Вчора я не потрапила до Центру зайнятості, тому зайняла чергу о сьомій вечора. При цьому я була сорок п’ята», - розповіла молода українка Наталя, яка приїхала з Краматорська разом із мамою, жінкою вже похилого віку.

Присутні скаржаться на недосконалість системи виплати пільг біженцям, проте терпляче чекають своєї черги. «Ми дуже вдячні чехам за допомогу, але процес подання заяви на отримання допомоги, на мій погляд, організований дуже погано. Як, наприклад, сьогодні можна закрити центр о 13 годині, якщо така черга людей?», - додала вона.

Foto: Nataliia Drahan З квітня цього року в приміщенні Празького ринку працює відділення Центру зайнятості, що приймає заявки на гуманітарну допомогу громадянам України, які рятуються від російської агресії.

«Ми приїхали до Праги позавчора. Так втомилися в дорозі, а тут стільки людей. Нас попереджали не їхати до столиці, але ми вірішили спробувати», - зітхає харків'янка Марія.

Неподалік стоїть усміхнена тридцятирічна Надія, яка тримає на руках дитину. «Потрапити до Центру зайнятості – це ще той «квест». Дуже добре, що для матерів із дітьми є окрема черга, але малеча втомлюється», - каже українка.

Однією з проблем, з якою зіткнулися біженці з України, є й те, що деяким не вдається подати заявку на виплату пільг онлайн.

«Чехи, в яких ми наразі проживаємо, радили подати заявку онлайн і через тиждень після оформлення кліча гроші були б на моєму рахунку. Але мене двічі викидало із системи. Тому я вирішила приїхати особисто. Я навіть не знаю, яка я у черзі і чи потраплю сьогодні туди», - розповіла жінка, показуючи очима на велику кількість людей біля Центру зайнятості.

Foto: Nataliia Drahan Черга з матерів із дітьми щогодини збільшувалася.

Між деякими українцями у черзі виникають і суперечки. «Ви звідки приїхали?» - чути неподалік. «Із Закарпаття. А ви?» - озивається голос. «З Харкова. А що ви тут робите, закарпатці? Допомога потрібна тим, хто дійсно цього потребує. Чому чехи заради нас мають працювати більше? Вони теж люди і виконують свою роботу дуже добре… », - звучить у натовпі.

Наприкінці червня президент Чехії Мілош Земан підписав закон «Лекс Україна», згідно із яким біженці можуть претендувати на виплату допомоги у розмірі прожиткового мінімуму і через півроку після надання тимчасового захисту. Ця сума становить 4250 крон на місяць для дорослого і 3050 крон на місяць на дитину. Наразі біженці мають право на 5 тисяч крон щомісячно на підставі візи тимчасового захисту. Загалом цю суму вони можуть отримувати шість разів, тобто протягом півроку.