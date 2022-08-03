Предмет про Путіна і Крим. Нове патріотичне виховання російських школярів

Що саме ховається під назвою «Розмови про важливе», не зрозуміло. За словами Кремля, навчання має відбуватися за допомогою фільмів, вікторин, дебатів з експертом або відеотрансляції та презентації. Про це написало російське державне агентство «ТАСС».

У гостях Кадиров і патріарх Кирило

Як повідомляє американська газета «The New York Times», це означає, що щопонеділка учні матимуть предмет у стилі кремлівської пропаганди. На школярів чекають лекції про геополітичну ситуацію, «традиційні цінності» та «відродження» Росії за президента Володимира Путіна.

Перед учнями має виступити президент Чечні Рамзан Кадиров, відомий своєю жорстокістю, або патріарх Кирило, який нещодавно назвав вторгнення в Україну «справедливою боротьбою».

Видання зазначило, що до дня річниці російської анексії українського Криму у березні для учнів з першого по сьомий класи проведуть «віртуальну екскурсію» півостровом.

«Російські війська наступають»

У жовтні учні з п'ятого і вище класів дізнаються, чому не варто емігрувати з Росії. Урок матиме назву «Щастя – це бути щасливим вдома». Інші назви предметів – «Російські війська наступають», «Я знаю, що всі жінки красиві», «Крим на карті Росії» або «Помста неминуча».

Водночас школи мають заохочувати дітей вступати до нової «патріотичної» молодіжної організації, подібної до «Жовтенят» часів Радянського Союзу.